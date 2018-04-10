3年前遭媽反對還爆騙財騙色 張靚穎傳和CEO尪離婚了！

張靚穎當年和馮軻結婚時遭張母反對，現傳出兩人離婚了。（圖／翻攝自張靚穎、馮軻微博）

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中時電子報

大陸歌手張靚穎3年前和相戀13年的CEO經紀人馮軻完婚，雖媽媽一度跳出反對兩人婚事，讓家醜全攤在陽光下，但之後又上演大和解，讓人看了一頭霧水。近日網上則有消息瘋傳，張靚穎已和馮軻離婚，且張靚穎還落得流浪北京的下場。

大陸作詞人文雅今（10日）在朋友圈發文，提到10年前有個24歲小女生放低當紅歌手的身段，希望她能包容另一個人引起的工作衝突，但她當時接受不了，僅回應女孩：「只要你還和這個男人在一起，我沒有辦法和你共事」，而10年後，對方更紅了，並找上她說：「你那句狠話我一直記得，所以我現在終於可以來找你了」。

文雅還提到，女孩現在北京居無定所，已換旅館住了大半年，這兩晚她便收留對方，把這10年沒說的話都說開，文末還意有所指寫下：「祝你幸福，你值得更好的」。雖然文雅沒明確點出該女孩的身分，但她曾與張靚穎合作過，加上張靚穎也相當符合文中所提女孩的背景，因此網友更加把矛頭指向張靚穎，猜測她3年婚姻觸礁。

事實上，張靚穎和馮軻閃婚後，張母曾控男方害女兒當小三，甚至侵吞母女公司股份，一度揚言提告，後來馮軻答應全部財產過到張靚穎名下，此事才落幕，而張靚穎今年初又被直擊擺臭臉，獨自一人回老家成都過年，身邊不見老公馮軻陪伴，好奇兩人是否吵架。

(中時電子報)

作詞人文雅疑暗指張靚穎離婚。（圖／翻攝自微博）
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