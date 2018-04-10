民調低靡 蔡英文：不是沒有成績單 只是還沒拿出來

2018年04月10日 22:54 中時 朱真楷

蔡英文總統民調低迷，她在電視專訪時被問到中央執政不力是否會衝擊年底選情？她強調，民進黨的支持度未流失太多，只是在急行軍時有時疏於溝通；如今埋頭苦幹2年，到了選舉總要把成績單拿出來，「我是希望執政團隊要傾巢而出，把我們的成績好好跟社會講」，「不是沒有成績單，只是你沒拿出來！」

蔡英文執政近2年，各方民調顯示施政滿意度僅約3成上下；多數民眾也大多不滿當前經濟狀況。對此，蔡英文透過專訪列舉多項數據，強調經濟狀況是好的。

蔡英文說，我們看到的外資投資，看到股市表現確實很好，從民進黨接下政權到現在，股市總值從近27兆提升到現在35兆多，多了9兆，大家對上萬點習以為常。同時，股市交易額從平均1天大概是900多億，去年平均值是1300億，今年前幾個月是1700億，「可以看出不僅是數字往上走，它也開始是有感的」。她強調，或許從單一數據看不出來，但從整體來看成果就會出現。

但被問到過去這段時間，民進黨中央執政並未讓民眾滿意，導致年底選舉是否會成為負面因素？蔡英文回應，執政有它困難的地方，經過不到2年的努力，現在開始慢慢有成效。

但蔡英文坦言，內部民調看起來滿不滿意是一件事，「民進黨的支持度還是……是沒有流失太多的」。她認為，很多支持者是覺得改革速度沒有像他們期待的那樣快，執行方法不是他們熟悉或同意的，很多時候也真的是疏於溝通。

但她強調，「你知道在急行軍當中很多事情，你不會講究你的姿態，你不講究你的修辭」，或是多少會得罪一些路邊的人，或者是在行進中會排除一些障礙；但當你走到一定程度回頭看，你會發現確實走了很長一條路，所以選舉時就要站出來告訴選民「我們回頭看看確實是不一樣了！」

被問到政府的努力並沒有反應在民調上，是否覺得不公？蔡英文笑稱，「所以今天我才上你的節目跟大家好好地說！」她說，希望執政團隊要傾巢而出，把做出來的成績好好跟社會講，對社會講清楚做了什麼。

蔡英文說，執政團隊花2年埋頭苦幹，到了要選舉總是要把成績單拿出來跟大家講一講，「不是沒有成績單，只是你沒拿出來，而且還要幫忙解讀一下怎麼看這個成績單」。

(中時)