蔡英文：不能假設有些地方永遠都會打贏

2018年04月10日 23:09 中時 朱真楷

針對年底選舉，蔡英文總統表示，年底選舉因為不同的縣市，有些是正在執政，有些沒有執政，有些地方基本盤比較強，有些地方基本盤比較弱，所以不能假設說有些地方永遠都會打贏，也不能假設說有些地方我們一定會輸。換句話說，必須要心裡有個準備，就是說這個政治版圖它是會變動的。

蔡英文接受專訪時，針對年底選舉發表看法。她說，在一個民主化的社會裡面，選民的自主性很高，那你可不可以說服選民，繼續給你一個執政的機會，或者是給你一個現在沒有，但是將來可能有的一個執政的機會，就是要靠我們的努力，才能夠讓選民做他最後的決定。

蔡英文說，有幾個執政的縣市，現在執政的縣市，是希望能夠繼續的執政，所以就必須要拿出最好的說服力，來說服這個選民說讓我們繼續執政是最好的選項。

蔡英文說，所以會讓黨能夠去在這幾個挑戰性比較高的縣市，去強化候選人的能量，那如果是現在正在執政的縣市，就必須在執政的這一些施政上面能夠做更完整的說明，那如果能量不足的會盡全力去補足他的能量。

蔡英文表示，那在現在沒有執政但是希望能夠取得執政的，也會去說服選民說給民進黨一個機會試試看，會真的很不一樣。她說，這個選戰其實很重要的就是說，能不能有效地說服選民這是最重要的，那這是對我們的一個試煉。

蔡英文強調，我覺得執政一定有它困難的地方，那經過不到2年的執政努力，其實現在開始慢慢會看出它的成效出來，也就是說我們的責任就是在於在這段時間所做出來的成效，能夠告訴選民，讓選民覺得說政府真的有在做事，這是我們必須要去做的。

(中時)