《未成年愛狠大》平祐奈願穿和服被求婚

平祐奈（中）在《未成年愛狠大》飾演不愁吃穿的千金小姐。（車庫娛樂提供）

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時報周刊
溫博鈞

由傑尼斯新生代人氣偶像中島健人、知念侑李主演的《未成年愛狠大》，即將在台灣上映！改編自水波風南的人氣漫畫作品《未成年愛狠大》，男主角由「Sexy Zone」成員中島健人擔綱演出，飾演學校的風雲人物；同所屬傑尼斯的「Hey! Say! JUMP」成員知念侑李則飾演女主角的青梅竹馬，兩人將在《未成年愛狠大》中和女主角平祐奈上演一段爆笑又揪心的三角戀。

平祐奈在小學6年級時，以是枝裕和導演的電影《奇蹟》出道，之後參演了許多戲劇作品並接拍多支廣告，成為日本演藝界備受期待的新生代女演員。此外，電影主題曲〈White Love〉由知念侑李隸屬團體Hey! Say! JUMP獻唱。

中島健人和知念侑李都透露，對於劇中平祐奈穿著婚紗走向男主角的那一幕感到印象深刻。中島健人表示：「看著劇中的平祐奈身穿婚紗朝我走來，也讓我覺得自己正一步步地接近她，有種終於能迎接如此美好的時刻的感覺。」知念侑李則說：「即使身為男生，劇中有許多場景也讓我很心動。觀看完成的作品時，第一次看到香琳和尚的許多片段，那些很棒的場景甚至令我感到忌妒。」

平祐奈也提到自己心中的「理想求婚」，她說：「希望有一天真的能結婚。我希望能穿著和服在和室中被求婚。」劇中飾演中島健人前女友的山本舞香則說：「我不喜歡無趣的求婚，也不用單膝下跪，只要直接對我說『請跟我結婚』就好！」在一旁聽到這段話的知念侑李也忍不住感到沮喪，因為他在劇中便是以單膝下跪向女主角求婚，中島健人便笑著說：「真是非常嚴苛的意見啊！」引起一陣笑聲。

《未成年愛狠大》故事描述成績優秀又擅長運動的風雲人物鶴木尚（中島健人 飾）是高中校園眾女學生的夢中情人，驕縱任性的大小姐折山香琳（平祐奈 飾）對他一見鍾情。沒想到香琳16歲生日時，父母給她的生日禮物竟然是和暗戀已久的尚「結婚」。香琳十分期待與尚展開新婚生活，然而現實卻並非如此美好，因為這段婚姻對尚而言，不過是為了折山家的經濟勢力而促成的「無愛婚姻」。

香琳在「結婚後仍只能暗戀」的情況下，努力挑戰不曾碰過的家事，企圖獲得尚的注意，尚也漸漸對努力不懈的香琳敞開心胸。就在某日，這場「祕密婚姻」卻被單戀香琳的海老名五十鈴（知念侑李 飾）發現了。五十鈴要求尚結束這場無愛的婚姻，並且向香琳表白他暗藏已久的心意……究竟尚與香琳是否能走向幸福的結局？未成年的戀愛戰爭一觸即發。電影將於4月20日上映。

(時報周刊)

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