律師說法》浪漫「百萬存摺」贏得嬌妻！離婚後能討回嗎…

2018年04月11日 00:38 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

林姓男子分多次將100萬元存入戶頭，每筆存款後面備註一個字，帶陳姓女友刷簿子顯示出「陳OO，你願意讓我疼愛一生嗎」，陳女又驚又喜，感動點頭下嫁，豈料婚後兩人鬧不合對簿公堂，林男想討回「寄存」的百萬存款，法官判其敗訴，只能請求分配夫妻剩餘財產。

●法律評析

如本則新聞中贈與人贈與後反悔之情況，實務上最常出現的是男女朋友分手後，向對方要求返還交往期間贈與對方的物品，或父母贈與子女後，因子女嗣後對父母不孝順，父母因而想撤銷贈與，此時，索回者多會主張當初的給付不是贈與，而是金錢借貸或是有條件贈與。索回者是否能順利索回物品，端看其提出的證據是否足以支撐其論點及法官的心證而定，被贈與之一方遭贈與人起訴請求返還贈與物時，多會援引最高法院判決抗辯贈與人若主張是金錢借貸關係，除必須證明有交付金錢之客觀事實外，尚須證明是基於金錢借貸為交付而非基於贈與為交付，倘若主張是有條件贈與，亦須證明之，並說明條件為何尚未成就。

例如實務上有女方提出男方所簽發並交付給她的本票，以證明女方先前給予男方金錢，是基於金錢借貸關係，而非贈與，因此女方獲得勝訴判決；實務上另有案例是A男以聘金名義將216萬分次匯予其以結婚為前提交往的B女，孰料，不久後兩人分手，A男主張先前匯216萬給B女此行為，雖是贈與行為，然而必須於「結婚」此條件實現時，此贈與契約才會生效，也就是所謂的「有條件贈與」，現在既然兩人已分手，結婚此條件不可能實現，先前的贈與契約也就不生效力，所以A男向法院起訴請求B女返還216萬之不當得利，然而法官認為A男並無證據證明216萬之贈與是有條件贈與，因此判決A男敗訴。民事訴訟上舉證責任之分配，原則主張權利存在者，須就權利發生事實為證明，而主張權利消滅者，則須證明為何權利已消滅，且原告(索回者)應先負舉證責任，故對原告不利。總歸一句，「法律上的攻防要謀定而後動」，原告最好備妥證據再請求，以免匆忙起訴後埋下日後訴訟敗因。

本則新聞中的林男亦是因為無法證明自己是出於寄託而將100萬元交付陳女，所以敗訴。另外，就法院最後判決林男不得向陳女請求返還100萬元，僅得向陳女請求分配夫妻剩餘財產此結果看來，林男起訴的聲明應是採「預備合併」，即先請求陳女依寄託物返還或不當得利返還100萬元，若法院認為此先位請求不成立，會再就備位請求作審查，而林男的備位請求應是依夫妻剩餘財產分配請求權，向陳女請求雙方婚後財產差額的一半。

(中時電子報)