恐怖！櫃台隨便給房卡　醉漢半夜闖入情侶房

2018年04月11日 00:03 中時電子報 莊楚雯

房卡隨便給都不用查證？日前一對情侶到嘉義出差，半夜進入夢鄉時，赫然發現有陌生人正在開他們房門，嚇得立刻打給櫃檯，結果對方卻冷靜地回答「剛剛有一個喝醉的先生說是1027的啊！」讓這對情侶大傻眼 「說1027你就幫忙開門？那我跟你拿錢，你要不要給我！」

一名網友在《爆怨公社》發文，說日前與女友一銅到嘉義出差，入住一晚2,000多元的旅館，「就在晚上我跟女友拖著疲累的身軀進入了夢鄉時，惡夢卻來了！半夜1點多突然冰冰ㄅㄧㄤㄅㄧㄤ，以為是隔壁房客時，突然我聽到1027！心理在想著不是我住的房間嗎？就爬起來看！不起來還好，一起來嚇死人！房門已經被打開，還有人拿東西要把安全鎖弄掉！我就趕緊把門壓住，並把第二道鎖也鎖上！」

嚇得不清的原PO立刻向櫃台反映，「房卡是一對一的，為什麼其他人還可以開房門」，對方理所當然回答「剛剛有一個喝醉的先生說是1027的啊！」讓原PO瞬間理智線斷裂，要求主管出面處理。然而對方卻回「主管說現在不方便過來！所以我們退妳們房費」，害原PO更生氣「所以我們半夜很方便給你們弄起來嗎？」

對此，原PO表示事情已圓滿解決，但以後絕對不會再入住這間旅館，也提醒大家外出時，房門一定要上鎖「門上有多少鎖就鎖多少！如果方便的話自己也多帶一些鎖比較安全！」

(中時電子報)