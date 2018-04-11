男生秒懂小便斗裡為何有蒼蠅？女驚呼：以為真的會飛

2018年04月11日 00:01 中時電子報 林郁庭

女網友在Dcard上發文表示，中午到餐廳吃飯上洗手間時，發現餐廳廁所是男女共用的，而她也看到小便斗中貼了蒼蠅貼紙，事後問了身邊男性友人，每個人都超訝異她竟然不懂原由，於是她將事件經過PO網，意外讓更多女網友看了直呼：「長知識」。

女網友日前在Dcard貼文敘述，有天到餐廳用餐使用店內男女共用的廁所時，坐在馬桶上時目光和小便斗的位置差不多，她就瞄到小便斗內竟然貼有蒼蠅貼紙，她當下忽然覺得好好奇，心想說怎麼會這麼可愛還貼貼紙？「難道是為了怕小朋友上廁所亂噴所做的貼心設計嗎？」

為了解開疑惑，該女網友出廁所後馬上詢問隨行的男性友人，得到他們的詫異驚呼：「什麼？！你不知道嗎？！」聽完解說後，她才明白原來小便斗裡有蒼蠅對男生來說再普通不過了，「詳細作用應該是真的想讓失準率降低」。女網友為了證明「不事只有她不知道這件事而已，應該還有很多女生也不曉得！」因此她PO網要大家，「不信你現在就問旁邊的女生」。

文章貼上網，引來眾多女網友跳出來留言，「真的假的，有這回事？」、「原來是貼紙啊，我以前一直以為是真的蒼蠅」、「單純以為餐廳廁所的裝潢特色」、「現在才知道+1」、「長知識了」。

也有許多男網友加入留言話題，笑稱「打靶」、「尿不進是因為你短～」、「上班店裡會放冰塊，讓尿液中的氨較不易蒸發，也給男生享受射溶的快感」、「每個男生都有一個槍戰魂」、「還真沒看過蒼蠅，只看過球球」、「我覺得應該放個女優的臉」。

(中時電子報)