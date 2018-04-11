蘇貞昌還能超越自己？ 勇哥嘆綠營該讓他出線才對

2018年04月11日 00:01 中時電子報 呂承哲

綠委吳秉叡宣布退選新北市長選舉，民進黨中央有意徵召行政院前院長蘇貞昌出戰，將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊9日北上勸進他能「承擔重責」，蘇貞昌僅表示願意「慎重考慮」。對此，代表前總統陳水扁意見的「新勇哥物語」再有新文章，指出蘇貞昌若想「超越」自己，就不該重作馮婦。

2010年，蘇貞昌代表民進黨參選台北市長選舉，就是以「台北超越台北」為口號，阿扁當時接受媒體採訪被問及，「倘若他在台北市長選舉落敗，他會依循你的模式與經驗參選2012總統嗎？」阿扁回答，當時蘇提出把松山機場變回際機場，不是「超越」而是「退步」，且不論蘇在台北市長選舉結果如何，他要角逐2012總統寶座的機率都不如蔡英文。

勇哥直言，選舉輸贏因素極為複雜，若蘇貞昌想要超越自己，是否應栽培新人52歲的吳秉叡，並全力輔選，而非重作馮婦！？

以下為「新勇哥物語」全文：

小花：昨天菊姐去超越基金會勸進蘇前院長參選新北市長，你們知道「超越」這二個字是怎麽來的嗎？

勇弟：我知道，那是2010年蘇前院長參選台北市長時提出的競選口號。記得阿扁在龜山鬼所還評論蘇貞昌並未超越是嗎？

勇哥：阿扁是在2010.7.2接受媒體專訪被問到，「蘇貞昌參選台北市長，你看好他能當選嗎？他的［台北超越台北］口號，你如何評價？倘若他在台北市長選舉落敗，他會依循你的模式與經驗參選2012總統嗎？」阿扁答說，蘇貞昌提出松山機場再變回國際機場，這不是「超越」而是「退步」。因為松山機場變成國際機場，是城市發展的必然結果，任何國家的首都國際機場都是往外遷移。但不管蘇貞昌在台北市選舉結果如何，蘇貞昌要角逐2012總統寶座的機率都不如蔡英文。

勇弟：民進黨年底選戰操盤手洪耀福秘書長在廣播節目說，蘇貞昌過去8年台北縣長任內政績斐然，侯友宜8年副市長的施政成果將不是蘇前縣長的對手。是這樣嗎？

勇哥：如果政府治理做得好就是當選保證，落選後還有76%施政滿意度的阿扁怎會連任失利？宋楚瑜的省府團隊不好嗎？為什麼宋選台北市長只拿到53281票？

勇弟：年底大選蘇貞昌又如何超越自己？

勇哥：1997年50歲的蘇貞昌首度參選台北縣長，他穩贏的嗎？如果沒有國民黨的林志嘉以無黨籍身份拿掉15萬多票，新黨的楊泰順、周荃分去6萬5千票，汐止鎮長廖學廣囊括7萬票，加上盧修一在最後一夜的一跪，也才跪贏謝深山2萬8千票。所以選舉輸贏因素極為複雜。如果蘇貞昌想要超越自己，是否應栽培新人52歲的吳秉叡，並全力輔選，而非重作馮婦！？

(中時電子報)