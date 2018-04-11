祖克柏將出席美國國會聽證會 料將拖其他社群媒體下水

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臉書（Facebook）爆發個資外洩醜聞，創辦人兼執行長祖克柏預定於美國時間10日下午2時15分（台灣時間11日凌晨2時15分）出席美國國會聽證會，媒體指出預料他將極力辯護臉書是世界的正面力量，但也將把其他同樣涉及被拿來打政治宣傳戰的社群媒體拖下水扯進來，然後表態支持相關立法，讓大家更清楚網路上政治廣告是誰出資的。

英國國家廣播公司(BBC)列出了祖克柏國會聽證會行的幾項觀察要點，首先預期他將強調臉書帶給世界的好，可能包括組織生日派對或集會遊行，乃至於和親友分享照片語影片，確實都變容易了，以及小的商業活動或商品也因為臉書可以更快、更有效率、更便宜的傳達給客戶。所以祖克柏可能因此表示不要太嚴格施壓限制臉書，以免影響其他幾百萬人。

再來，早先臉書公司在承認犯錯時，表示是劍橋大學的研究員柯甘(Aleksandr Kogan)犯下了最大的錯誤，所以祖克柏預期將在向國會議員表達主要是臉書系統被濫用，但避免被認為他是在推卸責任。

接著BBC指出，在聽證會前，律師希望Google 和Twitter的老闆能站在臉書這邊，因為這些臉書面對的議題，其他社群媒體也會面對，包括推特和YouTube 都有大量的俄國宣傳品。儘管目前這些老闆還沒這樣做，但預計祖克柏將會持續設法將其他科技公司拉近這場辯論中。

另外祖克柏將提出《誠實廣告法》(Honest Ads Act)，增加網路上政治廣告的透明程度，如同電視一樣，加強管理，顯示出誰花錢在此則廣告上。報導認為臉書支持這項法案是精明的，因為這將給祖克柏機會宣稱他對政府管制持開放態度，但同時避免對臉書現在運行產生重大衝擊。當然怎樣的管制方向還需要討論，但無疑祖克柏將強調臉書已採取的管制措施。

(中時)

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