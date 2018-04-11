Juice =Juice、TWICE、Tsubaki Factory 日韓女團春色較勁

Juice =Juice（上）、Tsubaki Factory（左下）與TWICE春季新曲各顯新貌。（取材自推特、官方YouTube ）

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時報周刊
溫博鈞
Juice =Juice日系輕韓風獨具一格。（取材官方YouTube ）
TWICE美韓味濃厚鮮明，記憶點滿載。（取材官方YouTube ）
Tsubaki Factory春季氣息MV柔和輕妙。（取材官方YouTube ）
Tsubaki Factory3A單曲獲壓倒性好評。（豐華唱片提供 ）

日韓偶像春季新曲大亂鬥，去年曾來台開唱的日團「Juice =Juice」新單曲〈Vivid Midnight〉吹日系輕韓風，以螢光為主調的MV佈景色彩繽紛，成員也一改衣髮風格，猶如脫胎換骨。新成員梁川奈奈美表現出色，漸露大將之器，段原瑠瑠更令粉絲驚艷，盛讚她的韓風表演極其到位，而高木紗友希等老將們也毫不保留地成功營造屬於J=J特有的光澤感。

韓團「TWICE」最新迷你專輯《What is Love？》中同名新曲MV除重現《羅密歐與茱麗葉》、《第一次接觸》等經典電影的代表戀愛場景、周子瑜難得以男裝扮相帥跳《樂來越愛你》和《黑色追緝令》之外，舞蹈尤其令人矚目，具現主題的可愛劃問號動作一段編舞立體飽滿，挑起倣傚慾望。

日團「Tsubaki Factory」開春發行3A單曲〈低溫火傷／春戀歌／I Need You ～夜空的觀覽車～〉堂堂朝偶像正統挺進，樂評家讚該團「以三曲三色將王道偶像的魅力發揮得淋漓盡致」，其中的〈春戀歌〉正如歌名般清爽明亮、節奏輕快，MV中團員們打毛線的演出俏皮而富日常感，將「不矯情、不完美、進化成長」的偶像內涵做了一次精采呈現。

(時報周刊)

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