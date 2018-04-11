歡慶「世界閱讀日」！這裡捐3本書到偏鄉 送幾米海報

2018年04月11日 05:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開的四月飄書香！聯合國將4月23日定為「世界閱讀日」(World Book & Copyright Day)， 希望藉著這個重要的日子，向大眾推廣閱讀和寫作！雖現在是數位時代，取得資訊很便利，然貧富不均，在偏鄉仍有許多小朋友，沒有好的閱讀資源！為推廣閱讀，即日起在在全台誠品書店服務台捐三本書（含以上）， 即可獲得限量「幾米插畫海報」一份。

「世界閱讀日」誠品書店和繪本作家幾米邀您大膽揮霍閱讀的美好時光！4/9起為忙碌現代人規劃「最美好的虛度」主題書展，邀請繪本作家幾米共同合作，不但精選大人小孩都期待的幾米最新作品《不愛讀書不是你的錯》等好書，購書還有機會獲得幾米獨家限量好禮，也邀請讀者一同參與「閱讀分享」行動，在全台誠品書店服務台捐三本書（含以上）， 即可獲得限量「幾米插畫海報」一份，共有四款隨機贈送，送完為止。

就放任自己一個下午吧！來與電影《紅雀》原著Red Sparrow裡的特務女間諜巧遇，看她如何復仇馭心，從閱讀中找彩蛋；或者和手作食譜《At My Table》的英國廚房女神奈潔拉．羅森結交為友，在烹飪中享受生活樂趣；喜歡文學的朋友，就讓諾貝爾文學獎得主石黑一雄首度在台發行作品《無可撫慰》陪伴您度過美好時光。4/9至4/30誠品書店「最美好的虛度」主題書展單書 79 折起，於誠品網路書店任選「最美好的虛度」書展書籍三本，即贈送幾米野餐墊（限量70名）；購買幾米任一作品，即可獲得幾米磁鐵書籤 （限量200名），讓幾米陪您一起讀好書！

適逢世界閱讀日，誠品書店駁二店特別舉辦余光中紀念特展《在時間之內，等你。在剎那，在永恆》，以余光中所稱「寫作的四度空間」—詩歌、散文、評論與翻譯作品出發，邀您細細回味余光中的文學與經典。主展區「從鄉愁到高雄」由中山大學圖書與資訊處提供余光中經典手稿與私家收藏照片，在親筆手稿中看見詩人不滅的創作能量；展區中也與和英出版合作，展出2017年於法蘭克福書展榮獲圖書類金獎作品的《余光中詩畫集》。此外，還有介紹余光中熱愛的民歌與搖滾樂，展期自即日起至4/30，邀您一探詩人的生活面貌。

誠品文化藝術基金會為平衡城鄉閱讀差距，於全台誠品書店設立捐書箱，2010年創立至今，已轉贈超過160萬本書籍。（主辦單位提供）

除了閱讀，也邀您參與閱讀分享！4/9至4/30到全台誠品書店服務台捐三本書可獲幾米插畫海報，一共四款隨機贈送，同時特別與誠品R79周邊的建成國中及日新國小合作，讓學童感受閱讀分享的重要與美好。誠品文化藝術基金會為平衡城鄉閱讀差距，長期致力募書活動，於全台誠品書店設立捐書箱，並將書籍送到需要的人手上，2010年創立至今，已轉贈超過160萬本書籍。而為響應世界閱讀日、擴大募書活動，此次也與台灣大車隊攜手合作，期盼透過各界支持與參與，共同推動閱讀分享。

不僅是世界閱讀日，2018年1月起全台誠品實體書店推出「月讀一冊」運動，回饋誠品人每月一書77折優惠，更精心設計的「紙上畫展—月讀書籤」回饋讀者，獲讀者熱烈響應。4月起第二季月讀書籤與台灣藝術家蘇旺伸合作，作品中以貓和狗作為人的象徵，源自其早期居住地流浪貓狗的身影，散發懷鄉精神與社會文化觀察，投射出對台灣土地的情感。

(中時電子報)