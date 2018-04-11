從中美斷交到解除戒嚴！從攝影家鏡頭凝視展見證台灣30年

2018年04月11日 06:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣在1970s-1990s三十年間經歷了退出聯合國、中美斷交、經濟起飛、解除戒嚴、總統直選、亞洲金融風暴等重大事件，是相當關鍵且重要的過渡年代。文化部所屬國立台灣美術館主辦的「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」特展即日於國美館展出，邀您見證台灣這30年變化！

，14日舉行展覽記者會，由國美館蕭宗煌館長主持，策展人張照堂、沈昭良，以及參展攝影藝術家林國彰、謝三泰、劉振祥、張詠捷、潘小俠等均出席。「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」特展是文化部今年「重建台灣藝術史計畫」的重點展覽之一，蒐研1970年代至1990年代三十年間的台灣珍貴攝影作品，再現該時期台灣土地與人民的歷史記憶。

國美館蕭館長表示，「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」共邀請11位攝影家參展。每位藝術家選定一個主題，分別為: 陳傳興〈蘆洲〉、張照堂〈歲月之旅〉、阮義忠〈失落的優雅〉、林柏樑〈餘溫〉、林國彰〈客遇1995〉、謝春德〈家園〉、謝三泰〈澎湖印記〉、何經泰〈都市底層〉、劉振祥〈民主風景〉、張詠捷〈泰雅紋紋面長老〉以及潘小俠〈蘭嶼記事〉，以小型個展的概念，各自呼應策展主題「回望」，以鏡頭演繹台灣歷史，進而集結為一個完整的展覽，完整呈現1970至1990年代間的台灣。

劉振祥《民主風景-機場事件》，桃園，1986。（國美館提供）

策展人張照堂說，台灣的紀實攝影發展至今已百餘年，可以年分區分為四個時代：戰後、60年代、70-90年代以及2000年後，各個年代選擇的題材以及對鏡頭的運用等均有不同。其中70-90年代間的許多攝影藝術家同時任職於媒體出版行業，對社會議題的關注性較強，也較容易長期投入。

本次「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」納入11位攝影家的作品，是一個開始，也展望未來延展的可能性。沈昭良則說，本次策展的思考面向從台灣的眾多族群到攝影藝術家的系列作品，期透過特展呈現台灣在1970-1990年代間經歷的劇烈變動，以及當時的社會及歷史風貌。

台灣在1970s-1990s三十年間經歷了退出聯合國、中美斷交、經濟起飛、解除戒嚴、總統直選、亞洲金融風暴等重大事件，是相當關鍵且重要的過渡年代。台灣創作者在解嚴前後的緊繃社會氛圍下，除了藉由文字、繪畫等低調的媒介，描繪著時代的悲歡離合與多端起伏外，台灣攝影家亦回應了外在的艱困現實與內向延展的生命探問。

不論本島外島、山巔海濱，入世地深入社會、貼近人群，透過攝影所進行的各種視覺演繹，這些攝影作品經過幾十年來的醞釀沉澱，成為現今台灣攝影藉以拓展形式、語法的重要基礎。本展的作品，精微的側錄了台灣歷史的演化，快門記錄的剎那間，透視並建構出了歷史的長期結構。

國美館「回望─台灣攝影家的島嶼凝視_1970s_-_1990s」展場。（國美館提供）

「回望─台灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」

日期：4月10日 -5月27日

地點：國立台灣美術館

策展人： 張照堂、沈昭良

(中時電子報)