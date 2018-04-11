研究：維他命不能治病 反恐致病

2018年04月11日 06:25 中時電子報 陳舒秦

現代人十分忙碌，為了保持健康會服用一些維他命，尤其是上了年紀的人，2017年在「營養學期刊」公布的研究則稱，29%的老年人服用四種以上維他命。然而專家表示，幾乎沒有證據證明吃維他命可預防疾病，有時卻造成疾病。

根據2013年蓋洛普民調，超過半數以上的美國人補充維他命，包括多達68%的65歲以上長者，大奸似乎都是維他命為萬靈丹，但國家癌症研究所防癌主任克瑞莫(Barnett Kramer)說，國家衛生總署(NIH)自1999年以來，花費超過24億元研究維他命及礦物質，研究雖做很多，卻沒有太多實質結果。

許多研究人員嘗試將健康飲食的關鍵成分放入膠囊時，幾乎總是失敗，因為蔬果中的有些化學物質，科學家幾乎無法進行複製。

科學家強調，大多數人都能從食物獲得必要養份。儘管市面上有超過9萬種補充劑供選擇，聯邦衛生機構仍建議民眾，藉著食物，特別是蔬果，來滿足營養需求。

特別要注意別服用過量維他命，可能會出現問題。例如，胡蘿蔔所含的β-胡蘿蔔素可能是防癌物質，從蔬果微量攝取，似乎可保護身體免因氧化損傷健康細胞。但是1990年代兩宗大型研究發現，β胡蘿蔔素丸提高肺癌發病率，2011年臨床試驗也發現，維他命E雖是抗氧化劑，卻使男性前列腺癌風險增加17%。

(中時電子報)