敘利亞化武事件升級 美俄決議案均遭否決 動武成選項？

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針對敘利亞化武攻擊事件進行調查，由美國和俄羅斯在 聯合國安理會分別提出的兩項決議案, 今天均遭被否決，動武是否成為回應選項，備受矚目。

此前，美國總統川普表示，無論誰是幕後推手，都要對敘利亞化武襲擊「付出極大代價」；法國總統馬克宏說，若動武將鎖定敘利亞化武能力；英國國會則敦促首相梅伊加入美國襲擊行動。

由美國起草的決議案, 10日表決時, 獲得安理會15成員國中的12國支持, 中國棄權, 玻利維亞投反對票, 俄羅斯動用否決權；俄羅斯的類似決議案, 獲6票支持, 另外7個成員, 包括有否決權的美英法3國, 都投反對票。

川普10日取消了原本出訪拉丁美洲行程，處理敘利亞問題。戰爭研究中心資深專家卡法瑞拉，川普政府若準備襲擊敘利亞，可以有以下三個選項。

第一，針刺型襲擊，針對阿薩德政權，如同去年4月發生化武攻擊後對敘利亞採取的方式。缺點是，這些襲擊未能阻止阿薩德。

第二，破壞性襲擊，針對特定區域，例如阿薩德政權和其支持者的機場與軍事基地，並提前警告俄羅斯。缺點是，這不會傷害阿薩德的支持者，因此不太可能削弱阿薩德的意志。

第三，襲擊足以影響敘利亞、俄羅斯和伊朗，川普點名的3個參與者，如攻擊俄羅斯和伊朗聯合基地、指揮和控制中心。缺點是，俄羅斯已表明將俄羅斯將進行報復。

卡法瑞拉表示，若川普選擇第3個選項，俄羅斯，伊朗和阿薩德可能會以試圖擊落美國導彈或飛機做為回應；較危險的是則是可能對美國在地中海區域的戰艦發動反擊。

川普最近才宣稱準備把美軍撤出敘利亞，如今美國的情況顯的騎虎難下。

(中時)

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