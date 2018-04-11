4月11日三大報頭版要聞

三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

教育部忙卡管 玉山計畫喊假的！赴美攬才 獨缺台大校長

頂大赴美攬才獨缺台大！科技部及教育部日前率11所公立大學校長赴美攬才，但在美國東岸麻省理工學院的說明會上，獨缺台大校長。台大教授痛批：「我們在海外宣傳，連校長都沒有，台大被教育部打到沒有鬥志！玉山計畫根本喊假的。」

吳沛憶第一 余筱萍落選頭

民進黨台北市中正、萬華區議員初選民調出爐，主打「小英栽培」的民進黨前發言人吳沛憶奪下第一，現任資深議員周威佑、劉耀仁、顏聖冠也過關，而余天之女余筱萍儘管知名度高，但成為「落選頭」，無緣代表黨角逐北市議員。

有感政績 股市總市值增9兆

台股上萬點逾200天，蔡英文總統昨表示，外資已進來投資，從民進黨執政到現在，股市總值從近27兆成長到35兆多，整整多了9兆，股市的交易額從接手前平均一天大概是900多億元，今年前幾個月是1700億元，「不僅是數字往上走，它也開始是有感的」。

葉俊榮浙大兼職 教部秒滅火

「卡管」不斷升溫，如今民進黨火燒自己人。郝辦發言人游淑慧昨在臉書爆料內政部長葉俊榮在浙江大學兼課。游淑慧呼籲，政府應盡快召開「跨部會諮詢專案小組」，認定「葉俊榮」赴陸相關事宜，並請葉俊榮曾任職服務的機關學校提出說明與認定，以確認他赴陸學術交流的性質；最後，應要全面清查執政黨所有部會首長赴陸狀況，否則就是「同一個天空，不同的標準」。

@旺報

陸改革開放 習：台胞台企有功

大陸國家主席習近平與前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長10日早上在博鰲論壇開幕式前進行「蕭習會」，同時接見來自台灣的企業家代表團。習近平表示，改革開放初期很多台胞來到大陸，所以說這30、40年過去了，大陸有這麼大的發展變化，功勞簿上要記上台胞與台企。

陸大開汽車市場 面子裡子雙贏

大陸國家主席習近平10日宣布，將大幅度放寬汽車市場准入，包括降低進口關稅及外資持股比例。中經院第一研究所所長劉孟俊認為，目前看來，大陸汽車產業重心是在新能源車，非傳統汽車。因此，這次對傳統汽車業進行開放，既不影響整個產業政策方向，有利內需經濟發展，又可搏得掌聲。

陸首太平洋基地 瞄準萬那杜近澳洲

澳洲「費法斯」媒體集團（Fairfax Media）10日披露，中國大陸已開始著手與南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）商討，在當地建設永久軍事基地事宜，若談判成功，萬那杜將成為大陸首個太平洋永久軍事基地，大陸解放軍的軍力部署也將延伸至澳洲國門。

兩岸名媛齊賀 旗袍交流學會成立

一場兩岸三地的美麗盛事，中華旗袍文化藝術交流學會成立大會，10日在台北美福大飯店舉行，創會理事長石淑平獲各界高度認同與肯定，有「中國旗袍教父」之稱的上海市非物質文化遺產保護協會會長高春明與多位兩岸旗袍界名媛到場祝賀；並邀藝術大師歐豪年、台北故宮博物院前院長周功鑫到場授證、頒授印信。

@工商時報

邁向已開發國家習要4開放

在中美貿易摩擦升級之際，大陸國家主席習近平昨（10）日在海南博鰲論壇上強調，全球應建構開放型世界經濟，他並承諾大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智財權保護、主動擴大進口。

上市櫃３月、首季營收 雙喜

景氣復甦腳步延續，帶動上市櫃公司業績成長，3月合併營收2.78兆元，首季達7.92兆元，年增率分別為4.9％、7％，雙雙改寫歷年同期新高。展望後市，法人認為，第2季雖為電子淡季，但看好拉貨動能逐月增溫，預期整體營收仍有機會繳出「雙增」紀錄。

台灣 每七人就有一老人 正式步入高齡社會

高齡社會來了！內政部最新統計指出，我國65歲以上老年人口占總人口比例今年3月底達到14.05％，相當每7個人中就有1個是老人，台灣正式邁入高齡社會。高齡人口比例最高的，分別是嘉義縣、雲林縣、南投縣，而北市老年人口比例16.58％為六都中最高；而最年輕城市則是連江縣、桃園市、新竹市。

臉書個資外洩 祖克伯被迫轉大人

臉書創辦人兼執行長祖克伯，將一改T恤牛仔褲的招牌休閒裝扮，換上正式西裝出席周二的參院聽證會作證，接受議員針對個資外洩醜聞的拷問。這除了代表他對赴國會答詢的慎重，也意味33歲的祖克伯面臨「轉大人」的關鍵時刻，被迫走出舒適圈正面迎向挑戰。

(中時電子報)

從中美斷交到解除戒嚴！從攝影家…

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