台科大教授鄭明淵詐研究費 遭200萬交保並境管

2018年04月11日 07:30 中時 陳志賢

國立台灣科技大學營建工程系特聘教授鄭明淵，被檢舉利用長期受政府機構委託研究計畫案機會，以假單據詐領研究費，甚至以研究助理當人頭詐領薪資，自2006年至去年底止，不法金額約4000萬。檢調10日搜索鄭男台科大研究室、住處5地，並約談鄭男10人到案，漏夜偵辦，檢方訊後，11日凌晨諭令鄭明淵交保200萬，限制出境出海，廠商黃郁蓁50萬元、馮竣嗣30萬元交保候傳。

鄭明淵是美國德州大學奧斯汀分校土木工程博士，專長地理資訊系統、營建自動化與電子商務、資訊管理系統、營建業流程再造、人工智慧、營建知識管理等。

檢調去年接獲檢舉，指國內「技職龍頭」台科大教授鄭明淵涉嫌長期利用受政府單位委託研究計畫案機會，請多家廠商配合開立假發票不實核銷，事後製作不實核銷帳證，藉此詐領研究補助款、業務費，且款項多被鄭中飽私囊，犯罪手法與過去公立大學教授詐領國科會補助款案如出一轍。

鄭另涉嫌以學生當人頭，向科技部請領研究助理等經費，要求其研究助理將戶頭的薪資提領出來，藉口交給他重新分配，再逼學生在薪資單據上簽章，但薪水被鄭拿走。去年12月即有不少學生向媒體爆料。

學生指控，依據研究計畫編列的薪資，月薪應為6000至8000元不等，但助理實際只拿一半，其餘都被鄭要求提領交付。有學生甚至同時掛名數個研究或教學助理職務，還連累家長須多繳交所得稅。

檢調認為鄭涉犯詐欺取財、違反商會法及偽造文書，昨兵分5路搜索鄭男台科大研究室及其住處，並以涉嫌人身分約談鄭及廠商和學生助理等共10人到案，據了解，有人指證鄭確有苛扣研究助理情事，證詞對鄭不利。

(中時)