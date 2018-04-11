超狂！蔡英文一句話 網友：2018幹話王第一名就妳了

2018年04月11日 07:43 中時電子報 陳怡文

蔡英文總統昨晚在政論節目中表示，年改有利募兵，因年改對現役軍人的退休方案，比現在好很多，也因年改募兵更順暢，據她所知「很多年輕人都願意當軍人。」對此，網友砲轟「說謊最高境界就是這個人已經不知道自己在說謊了」真的是自欺欺人，睜眼說瞎話，鬼話連篇，募兵都募到夾娃娃機店裡去擺攤，還真的是厲害！2018幹話王，第一名就是妳了。

政論節目《新聞面對面》播出總統蔡英文專訪，提及「年改」議題，蔡英文表示，在募兵制變好後，若兵力還不夠，再來檢討結構與戰略等問題。不少人都願意把當兵當選項，募兵沒不足，軍官部份或許有不足，但兵沒有。並稱現在很多年輕人都願意考慮去當軍人，作為生涯選項。

網友怒批「民進黨的年輕世代這麽好不搶著當兵卻搶著去選當官？妳可以再騙大一点。」、「那大家把名額讓給蔡的子弟兵！千萬別去搶名額，國防部應該不需對外募兵了」、「2018年最好笑的笑話」、「有這種失信於軍人的政府、帶頭污名化軍人的政府、單方面亂改軍人退休金的政府，那還有人願意去當兵呀！」。

對此，宅神朱學恒也在臉書開酸表示「昨晚睡覺的時候一定空間跳躍來到平行世界了」，在這個世界中年輕人絡繹不絕的想要當兵，因為人太多，每天伙房的菜都不夠吃，成功嶺訓練場地都不夠年輕人大學一畢業根本不想去台積電聯電，反而搶著去陸戰99旅跟涼山特勤隊呢！連吳音寧都放棄北農總經理的職務，入伍擔任少尉排長保家衛國了！

(中時電子報)