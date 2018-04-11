NBA》丟下懷孕卡戴珊 騎士湯普生偷腥被逮

2018年04月11日 07:46 中時電子報 盧品青

We are ready whenever you are little mama 🦋 Khloé（@khloekardashian）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 9 日 上午 6:24 張貼

騎士隊準備迎接季後賽了，前鋒崔斯坦湯普生(Tristan Thompson)也正準備迎接他即將誕生的女兒，但在這之前，他還得忙著左擁右抱。他的名人女友柯勒卡戴珊(Khloe Kardashian)正在克里夫蘭的家中待產，人在紐約的湯普生就被拍到帶著辣妹回飯店。

根據TMZ報導，崔斯坦湯普生去年10月就被拍到在華盛頓與兩名辣妹親熱，當時卡戴珊已懷孕3個月，而且發生在騎士與巫師對戰的前一晚。事實是崔斯坦湯普生藉著客場征戰的機會到處把妹，這次他被逮到在紐約擁著一名豐臀辣妹回飯店。

27歲的湯普生與前女友之間已經育有1子，儘管場外忙得很，他本季至少還有5.7分、6.6籃板的數據，他2015年與騎士隊簽下5年8200萬美元的合約。

兩人交往之初，騎士隊友就不太看好這對姊弟戀(卡戴珊33歲)，老大哥詹姆斯(LeBron James)曾試圖勸阻，但是湯普生沒聽進去。

其實卡戴珊也很忙，除了在IG曬孕照，女兒還未下地，她就已經挑選了價值9萬美元(約台幣262萬)的嬰兒用品，到時候又可以拿到電視鏡頭前大肆炫耀。

美國網友紛紛吐槽：「又一個女人要被崔斯坦搞大了。」「卡戴珊妳不要再跟NBA球員交往了。」「敲一筆贍養費之後就切了吧。」「這是報應，卡戴珊也是從別人手中搶來湯普生。」

(中時電子報)