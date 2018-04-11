日本南鳥島海底蘊藏 全球需求數百年份量的稀土

2018年04月11日 08:20 中時 黃菁菁

日本早稻田大學講師高谷雄太郎以及東京大學教授加藤泰浩等人組成的研究小組，發現日本最東邊的南鳥島周邊海底埋藏的稀土類資源量，達到相當於全球消費量的數百年份，約逾1千6百萬噸。這是日本首次調查出詳細的稀土資源量，同時也確立了可有效率回收稀土的技術。

《日本經濟新聞》等日媒報導，稀土是常用在手機、油電混合車、電動車、風力發電機等的強力磁鐵、發光二極體(LED)之螢光材料的最先進技術上，但因對大陸的依存過高而被視為問題。日本專屬經濟海域若能開採出此沈睡的資源，日本則可能擺脫資源小國的角色。

研究小組在南鳥島南方約2千5百平方公里的海域中的25處採集海底的樣本，並分析稀土的濃度，結果發現用在油電混合車等強力磁鐵上的鏑（dysprosium） 達到全球需求量的730年份，用在雷射等的釔(Yttrium；Y)相當於780年份。

研究小組還確立了有效回收稀土的技術。研究重點著眼於含有高濃度稀土成份，構成生物的牙齒和骨之磷酸鈣，利用離心力分離之後，濃度可提高至2.6倍。這是相當於大陸地面礦床20倍的濃度。

加藤強調，「由於經濟性大幅提高，使稀土的資源開發變為可能實現」。日本在稀土方面大部分仰仗自大陸進口。大陸掌握了約9成的全世界稀土產量，導致了價格高漲和供給不穩定的事態。

此外，加藤等人2012年還發現，在南鳥島周邊可能含大量稀土的泥。2014年已與三井海洋開發、豐田汽車等設立了「稀土泥開發推動聯盟」，致力開發稀土回收技術。

這項研究成果10日刊載在英國科學期刊《Scientific Reports》的電子版上。

(中時)