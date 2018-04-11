怨「1萬5機票」飛機餐只給麵包 黃鐙輝老婆氣炸

2018年04月11日 08:10 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

黃鐙輝和老婆萁萁。(圖／翻攝自萁萁臉書)

藝人黃鐙輝老婆萁萁，近日和好友到澳門遊玩，不過回程起飛時間不是正餐時間，所以飛機餐僅提供麵包，讓她傻眼「機票比別人貴，結果給乘客吃的是這樣」，此番言論也引來正反兩極評論，讓她無奈道歉「我也沒為難誰，說出自己的疑問罷了」。

萁萁和甄莉、余皓然、何妤玟一起到澳門玩3天，機票加住宿共1萬5000元，本是開心的旅程，卻因飛機餐壞了興致，她在私人臉書抱怨「服務人員應該覺得我78吧！」原來是她搭飛機回台灣時，因起飛時間是傍晚5點30分，不是正餐時間，所以只提供麵包，服務人員告知相關規定已改2年了，讓她相當傻眼，此外，她對機上買免稅商品時，最後價錢和她算出來不一樣也有不滿。

她事後接受《蘋果日報》訪問，仍相當氣憤，認為機票比其他家貴，結果給客人這樣餐點，她疑惑「為什麼晚餐在飛機度過，卻不是吃晚餐？還是因飛行時間短，所以他們要省麻煩？」她也說當天看到旁邊乘客有蘋果汁，她卻要主動問才有。至於免稅商品價錢，她聽了別家空姐解釋，「飛機上算法是10進位變成整數」才釋懷。

不過她此番言論，卻引來正反兩極評論，有人認為她沒常識，這都改很久了，況且短程航線時間本來就少，空服員還要做很多事很辛苦，覺得她該先做功課再抱怨，但也人分享搭乘經驗，認為空姐服務態度真有待改善，萁萁也在臉書回應，她是不懂才想問，自己也有朋友是空姐，知道她們的辛苦，她的疑問也是針對公司政策，沒有針對人。

「我也沒為難誰，我說出自己的疑問罷了」，萁萁也表示也學到經驗，知道短程航班供餐方式和飛機刷卡算法，「有造成困擾，再此跟大家說不好意思」。

(中時電子報)