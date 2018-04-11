感覺引擎熱起來 陳學聖：年底國民黨有望打贏這幾都

2018年04月11日 08:23 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

國民黨內桃園市長提名初選結果，立委陳學聖出線，將代表國民黨挑戰尋求連任的民進黨現任市長鄭文燦。雖然外界普遍認為鄭文燦勝選機會高，但陳學聖表示，如果今天是他自己一個人出來選，「引擎」恐怕熱起不來，不過侯友宜在新北市長初選過關，韓國瑜宣布參選高雄市長，基層反應熱烈，年底選戰除了台北市，國民黨都可以力拚。

陳學聖接受中評社訪問表示，年底桃園市長選戰就是努力找回藍軍的熱情，當年馬英九競選連任總統，在桃園拿了30多萬票，朱立倫連任桃園市長也贏了20多萬，「這些人不會不存在」，所以他才提出「找回失落的聲音」，當然熱情也需要更多「引擎」發動，持續加溫。

陳學聖分析，等到國民黨縣市長初選提名過後，整個氛圍會改變。如果今天是他自己一個人選，熱度起不來，可是侯友宜新北市長過關，韓國瑜出來參選高雄市長，這就好比很多引擎開始發動，開始加溫熱起來了，這不是個人可以決定，而是大環境、氛圍所決定。

國民黨新北市長初選侯友宜勝出，民進黨決定徵召前行政院長蘇貞昌對決，陳學聖認為，民進黨已經放棄台北市，但是一定要贏回新北。至於台南市，國民黨未必全然悲觀，民進黨黃偉哲不是衝突型政治人物，國民黨只要整合無黨勢力，還是有機會可以勝出。

曾經協助國民黨打2006年高雄市長選戰的陳學聖說，當年，國民黨候選人黃俊英因選前夜「走路工事件」一夕翻盤，以1114票敗給民進黨陳菊。事後證明，所謂走路工事件與黃俊英無關。分析高雄市選民結構可以看到，決戰還是老高雄市，升格前的高雄縣以派系為主，派系處理好就可以。國民黨在老高雄才輸1114票，這些人（藍軍）不可能都不存在，重點還是要把熱情找回來。

陳學聖說，他真正感受引擎加熱，來自於先前跟新北侯友宜進行網路直播記者會，還有基隆謝立功、高雄韓國瑜，甚至之前跟蔣萬安的連線，網友反應強烈，怎樣想辦法激起選民熱情，這需要各地引擎共同發動。

(中時電子報)