感覺引擎熱起來 陳學聖：年底國民黨有望打贏這幾都

國民黨立委陳學聖初選勝出，將代挑戰鄭文燦的桃園市長寶座。（資料照片，趙雙傑攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國民黨內桃園市長提名初選結果，立委陳學聖出線，將代表國民黨挑戰尋求連任的民進黨現任市長鄭文燦。雖然外界普遍認為鄭文燦勝選機會高，但陳學聖表示，如果今天是他自己一個人出來選，「引擎」恐怕熱起不來，不過侯友宜在新北市長初選過關，韓國瑜宣布參選高雄市長，基層反應熱烈，年底選戰除了台北市，國民黨都可以力拚。

陳學聖接受中評社訪問表示，年底桃園市長選戰就是努力找回藍軍的熱情，當年馬英九競選連任總統，在桃園拿了30多萬票，朱立倫連任桃園市長也贏了20多萬，「這些人不會不存在」，所以他才提出「找回失落的聲音」，當然熱情也需要更多「引擎」發動，持續加溫。

陳學聖分析，等到國民黨縣市長初選提名過後，整個氛圍會改變。如果今天是他自己一個人選，熱度起不來，可是侯友宜新北市長過關，韓國瑜出來參選高雄市長，這就好比很多引擎開始發動，開始加溫熱起來了，這不是個人可以決定，而是大環境、氛圍所決定。

國民黨新北市長初選侯友宜勝出，民進黨決定徵召前行政院長蘇貞昌對決，陳學聖認為，民進黨已經放棄台北市，但是一定要贏回新北。至於台南市，國民黨未必全然悲觀，民進黨黃偉哲不是衝突型政治人物，國民黨只要整合無黨勢力，還是有機會可以勝出。

曾經協助國民黨打2006年高雄市長選戰的陳學聖說，當年，國民黨候選人黃俊英因選前夜「走路工事件」一夕翻盤，以1114票敗給民進黨陳菊。事後證明，所謂走路工事件與黃俊英無關。分析高雄市選民結構可以看到，決戰還是老高雄市，升格前的高雄縣以派系為主，派系處理好就可以。國民黨在老高雄才輸1114票，這些人（藍軍）不可能都不存在，重點還是要把熱情找回來。

陳學聖說，他真正感受引擎加熱，來自於先前跟新北侯友宜進行網路直播記者會，還有基隆謝立功、高雄韓國瑜，甚至之前跟蔣萬安的連線，網友反應強烈，怎樣想辦法激起選民熱情，這需要各地引擎共同發動。

(中時電子報)

文章來源：中評網)陳學聖：與侯友宜、韓國瑜一起找回藍軍熱情

超狂！蔡英文一句話 網友：2018…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。