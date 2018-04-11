打磨5年 華文音樂劇《台灣有個好萊塢》明年首演

2018年04月11日 08:59 中時 趙靜瑜

從2014年開始籌備，瘋戲樂工作室原創華文音樂劇《台灣有個好萊塢》以電影《阿嬤的夢中情人》劇本為故事基礎，日前舉辦上半場試演會（try out），演出包含9首全新曲目及舞台、燈光、服裝創作概念呈現，以時間換取精緻的演唱與質感，也讓台灣的原創華文音樂劇進入標準製作流程的更多可能性。

《台灣有個好萊塢》由王希文作曲、馮勃棣編劇、王宏元導演，以現代觀點與台語片的風華時代對話，在呈現產業變遷與時代光采之餘，反映創作者在大環境下的處境。

導演王宏元表示：「台語片對我來說很像是一個寶藏，曾經有一群台灣人非常投入在做台語片這件事，但是它卻因為種種政治、社會因素而慢慢消逝，讓這很棒的寶藏不見了，這很令人惋惜。」

王宏元說，「我想要再拿出這個寶藏來看看，但不想純粹重現復古的感覺，而是以現代人的角度看這件事，將這個寶藏加以拋光、搭配。」王宏元表示，曾經有一群電影藝術工作者在這片土地上發光發熱，「我想要和他們對話。台灣不是有個好萊塢，台灣有的是令人尊敬的台語片先驅者們。」

故事描述在台語電影盛行的年代，導演財哥與編劇阿龍對電影充滿著熱情，一心想要讓台灣變成好萊塢，但隨著台語片風潮的消退，當家明星演員歐俊與白蘭又各懷鬼胎，無奈種種現實的壓迫，財哥因財務危機找上了黑道大姊—文鳳，阿龍則為了得不斷寫出賣錢的爛劇本而喪志，兩人在夢想與現實之間不斷拉扯。此時一位沉迷於台語片的少女—秋月出現了，而她又將會為他們的命運帶來極大的漩渦。

《台灣有個好萊塢》自2014年開始籌備，從劇本開發、詞曲創作、到導演設計以及演員的加入，終於一步一步走到了上半場試演會。瘋戲樂工作室負責人王希文表示：「一齣成功的音樂劇，最需要投入的就是文本與詞曲創作，但在無法確保與計算票房回收的階段，誰願意花錢花時間去做這種沒有經濟效益的開發？但是如果一齣音樂劇文本薄弱、詞曲沒戲、製作時間被壓縮，又如何能叫好叫座？」

王希文認為，為了成就戲樂合一的作品，音樂要能輔助戲劇推進與角色發展，編劇、作詞、作曲得是一體成形的共同文本；而導演與編舞的調度設計，更不只將劇本文字立體化，而是將歌曲戲劇化與視覺化，「從文本到排練與執行，音樂劇每個環節都有著獨特的藝術美學與產業技術力，等待我們去學習與內化，這都需要時間打磨。」

《台灣有個好萊塢》上半場試演會結束，將會持續進行修整排練，2019年2月在台北城市舞台做全球首演。

(中時)