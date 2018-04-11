梅西沒轍 巴薩3球兵敗羅馬 無緣歐冠4強

2018年04月11日 08:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

帶著首回合4比1大勝優勢，梅西（Lionel Messi）和巴塞隆納躊躇滿志的來到羅馬，卻遭到神鬼戰士的強勢逆襲。AS羅馬主場3比0完勝巴薩，在兩回合總比分4比4的情況下，羅馬靠客場進球規則淘汰巴薩，隊史首次打入歐冠4強。

「羅馬今天在各方面都表現得比我們出色，」巴薩的西班牙國腳布斯奎斯（Sergio Busquets）失望的說：「他們刺穿了我們，但我們不知道如何回應、如何創造機會，一切都亂了。這樣出局太令人難過和失望，特別是有首回合的戰果。」

希臘後衛馬諾拉斯（中）在終場前頭槌破門，興奮的狂奔慶祝，這顆進球也讓羅馬淘汰巴塞隆納，首度晉級歐冠4強。（路透）

巴薩的羅貝托（Sergi Roberto）與梅西一開賽就錯過進球機會，反倒是羅馬在開賽6分鐘時，由隊長德羅西（Daniele De Rossi）長傳助攻波士尼亞前鋒傑科（Edin Dzeko）先馳得點。下半場傑科在禁區內被放倒，德羅西主罰12碼中的，終場前希臘後衛馬諾拉斯（Kostas Manolas）頂進淘汰巴薩的1球，也寫下隊史新猷。

羅馬成為歐冠史上第3支，在淘汰賽首回合落後3球，最終仍能逆轉晉級的隊伍。有趣的是，上一支就是去年16強的巴薩，首回合0比4慘敗仍舊淘汰了巴黎聖日耳曼。巴薩從2015年稱霸歐冠後，連3季都在8強出局。

羅馬教頭狄法蘭切斯柯（Eusebio Di Francesco）則相信，他的子弟兵還能創造更多歷史。

「我們當然相信我們能打入決賽，為什麼不呢？」狄法蘭切斯柯說：「我們已經走了這麼遠，跌破大家的眼鏡，所以我們會繼續努力，取得更多的收穫。我不希望自己的球隊有這樣就好的想法，我們永遠都可以做得更好。」

(中時電子報)