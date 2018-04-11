游只小輸朱2萬票 小英為何拱蘇貞昌？

2018年04月11日 09:10 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

前行政院長游錫堃。(中時資料照)

年底選戰，民進黨想搶回新北市執政權，黨主席蔡英文力推前行政院長蘇貞昌出征，原因和黨中央民調有關，傳蘇貞昌只落後侯友宜0.1%。另因綠營新北過半議員連署拱游錫堃，動作太大，驚動黨政高層，逼得小英在17日前提早出手。

民進黨在新北原想推中生代出征，但民調都落後藍營侯友宜太多，為布局2020總統大選，在人口最多的新北，有非贏不可壓力，才考慮70歲老將蘇貞昌和69歲游錫堃。

綠營游錫堃在2014年新北市長選舉，以93.4萬票(得票率48.78%)小輸藍營朱立倫的95.9萬票(得票率50.06%)，差距才2萬多票。那為什麼蔡英文卻想派蘇貞昌出馬嗎？

周玉蔻昨在臉書貼出民進黨民調，指蘇貞昌和侯友宜對決，支持度為39%對39.1%，蘇只落後0.1%。(翻攝周玉蔻臉書)

蘇貞昌出線原因，和民進黨3月22日到23日民調有關。媒體人周玉蔻昨在臉書貼出該民調數據，指蘇貞昌和侯友宜對決，支持度為39%對39.1%，蘇只落後0.1%；游錫堃31.5%對侯46.2%；吳秉叡19.7%對侯55.2%。

周玉蔻表示，據了解，就是這份民調，讓民進黨選對會以「科學證據」順利勸退吳秉叡和游錫堃；勸進蘇貞昌的。但民進黨否認有此民調，周玉蔻解讀，因要「尊重」游前行政院長。

另民進黨在新北議會有28位議員，其中有過半16人連署挺游錫堃參選新北市長。《鏡周刊》今報導，此舉驚動黨政高層，讓蔡英文決定快刀斬亂麻，在17日出訪非洲友邦前，儘速讓新北人選定案，明天小英將和蘇會面，拍板徵召蘇代表綠營出征。

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