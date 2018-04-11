哈里斯轉任駐澳大使 美軍將迎新任新太平洋司令

美國海軍四星上將大衛森，被提名為新一任太平洋司令。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國海軍時報（Navy Times）報導，美軍高層再傳變動，被視為美國海軍「東亞通」、日裔美籍的現任太平洋艦隊（PACOM）司令哈里斯上將（Admiral Harry Harris），確認轉任為新駐澳洲大使後，所遺留下的空缺，國防部長馬蒂斯（James Mattis）已提名，將由前第六艦隊（6th Fleet）司令官、四星上將大衛森（Adm. Phil Davidson）接任，未來將擔負起東亞太平洋區複雜且敏感的防禦任務。

現年58歲的大衛森，出生於美國俄亥俄州，是美國海軍軍官學校1982年的畢業生。服務資歷相當豐富的他，曾在艾森豪航空母艦（Eisenhower Carrier Strike Group）打擊群、蓋茲堡號（USS Gettysburg）和泰勒號巡防艦（USS Taylor）服務。後轉任國務院巴基斯坦阿富汗專家、參謀長聯席會議和擔任副總統身旁的武官。2014年起，接掌海軍第六艦隊，負責歐洲與非洲的防衛任務；去年當太平洋艦隊出現多起撞船和官兵身亡意外後，調入第七艦隊協助改革和提振人心。

即將屆齡退休的哈里斯上將，將獲川普提名轉任駐澳洲大使。（圖/美國海軍）

現年61歲的哈里斯，出生於日本橫須賀（Yokosuka），父親是駐日美軍軍士長、母親是日本人，回到美國居住後，隨父親的腳步，考入美國海軍學院（U.S. Naval Academy）就讀，並順利取得機械工程學位畢業。畢業後通過海軍飛行員訓練，負責駕駛P-3獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion），長達4,400小時的飛行時間中，有400多個小時是作戰飛行，讓哈里斯因戰功獲得眾多勳章且升職快速。他不僅戰功彪炳，更前往哈佛、喬治城和牛津等名校進修，專攻東亞議題研究。

近兩年來，因為經費刪減、人員短缺和勤務負擔過重等原因，美國海軍太平洋司令部和第七艦隊（US 7th fleet）接連發生嚴重意外和事故；加上相對敏感的南海和北韓議題，讓這個司令部的業務更加吃緊。如何協調好與大陸、北韓、南韓、日本等週邊國家的關係，恐怕將是新司令上任後，最傷腦筋的一件大事。

(中時電子報)

文章來源：Navy Fleet Forces commander nominated for top military post in the Pacific

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