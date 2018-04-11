管中閔、葉俊榮都在陸兼職？徐國勇：葉只一次 管十幾次耶！

2018年04月11日 09:21 中時 朱真楷

內政部長葉俊榮遭人爆料在大陸浙江大學有兼職身分，引爆輿論質疑應比照「卡管案」停職查辦。對此，行政院發言人徐國勇剛剛接受廣播專訪時被問到難道葉俊榮不必辭職？他說，有人質疑，第一時間就要面對，所以葉俊榮第一時間已經出面；被問到為何以前不先主動對外說明？徐國勇神回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

台大校長當選人管中閔因曾在大陸大專院校有兼職，遭教育部質疑不具擔任校長資格，因而悍拒發校長聘書給管中閔。如今，內政部長葉俊榮也遭爆料，他在大陸浙江大學同樣也有兼職，結果葉俊榮卻自稱「一切合乎規定」，讓蔡政府被質疑是兩套標準。

對此，行政院發言人徐國勇剛剛接受電台專訪時，被問到葉俊榮昨天被說在大陸有兼差，而管中閔在大陸兼差，教育部就全面「諮詢調查」，引發非常多抨擊，難道葉俊榮就不必辭職？徐國勇說，「有人質疑第一時間就要面對，所以他(葉俊榮)第一時間就出面」

主持人追問，那為何以前不說(指葉俊榮為何不主動對外說明在大陸有兼職)？徐國勇說，「以前沒有人質疑，他就不必主動講出來」，而且葉俊榮是在當教授，跟行政職不能出去是兩回事。

徐國勇也替葉俊榮緩頰說，葉俊榮是短期的，管中閔則是連續一個學期的兼課；而短期與連續兼課是不同的，譬如過去他曾在海洋大學教書，當課堂提到海洋漁業時，因為會談到漁業的最大可容補量，「這種東西法律規定我很內行，但真正要實施，內行的就是漁業署，所以我會找漁業署的人來短期上課，有時候我還在台下聽咧」。

主持人追問「所以你們不會偏袒葉俊榮？徐國勇強調，不會。

徐國勇也說，管中閔這部分的問題，就是事實上到現在都還沒跟教育部解釋過，「人家質疑的都沒有解釋」。他強調，葉俊榮是第一時間就馬上出來講清楚，而且「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

「今天自由時報讀者投書也要管中閔出來講清楚！」徐國勇意有所指地說，他不能代表教育部說要怎麼做，因為政策的部分就是交由教育部自己決定，行政院都會支持，「當然有些東西，如果政務官的做法不一樣，那就是接受或辭職」。

那教育部長潘文宗是否請辭過？徐國勇說，「我不知道，你去問院長」，因為總統跟院長是決定內閣的組成，政務官是要隨時去留的。

(中時)