《仁義讀兩岸-北京研學隨感》江西魅力行 高手在民間

2018年04月11日 09:19 中時電子報 鍾仁義

來到北京大學讀EMBA有一段時間，課業活動繁忙不用說，只有聽過某人因故提出轉班申請，卻從沒聽說過有人轉隊。北大課程採取分班上課，從開學前會有一個類似台灣的新生訓練的活動(大陸稱之為「擴展訓練」)，將本屆所有同學隨機分成20個隊群，每隊約為15～16同學左右。這些日子以來，隊群彼此緊密的程度遠超過同班同學，情比兄弟姊妹般，將一輩子跟隨。

我特別珍惜自己分到的19飛翔隊，原因是這一隊是本屆平均年紀最大的隊群，年齡介於30出頭至50多歲，平均約40歲，否則依我四十耳順的年紀，將成為各隊的「老大哥」，不知如何自處。

魅力江西行之參訪民間高手企業-華碩控股集團。 圖片/鍾仁義 攝

再者，隊上的兄弟姊妹來自中國各地，北、上、廣、深一線城市不提，山東、河南、山西、江西，甚至還有香港。行業別更是從證券、金融保險、投資領域，遍佈至遊戲產業、製造業、醫療、律師、不動產等不同領域。各省與各行業的多元化讓我更有機會一窺「現今中國」菁英分子輪廓。

三月底春暖花開，這次隊聚由江西南昌的王同學主辦，稱之為「好客江西魅力行」，讓我有此機會重遊江西與景德鎮，回憶與比較過去這十多年來江西的進步程度。

三月春暖花開 適合出遊。 圖片/鍾仁義 攝

隊上同學分處各地抵達南昌時間各異，包括接駁地點分國內、國際機場與高鐵站之分，各機場、高鐵站單程往返動輒1個小時以上，面對頻繁接機、時間流暢與旅客舒適等錯綜複雜的挑戰，反而展現王同學日積月累地紮實運籌帷幄的組織與流程管理能力及其做事地細膩程度。

而江西人的好客從很多細節一覽無遺，包括超高規格的接待，他拿出30年的陳年江西名酒「瑞酒」宴客的壓箱寶，並邀請王同學太太、女兒、姊夫、小舅一同迎接這批素未謀面的同學，就連資深老員工也說，王總連省裡的領導（地方政府官員)來參觀企業，都不曾有這樣的用心與慎重，更讓我們大夥暖心。

江西婺源梯田綺麗風光。 圖片/鍾仁義 攝

另一個重頭戲參訪企業，學習王同學治理集團的能力。說實在話，或許是公司沒有上市，還是同學特別低調客氣，隊上鮮少人感覺王同學的企業有如此龐大，旗下包括水泥廠、磁磚廠、酒廠、房地產開發與營造等公司。換算營業額與獲利，絕對不亞於許多中國主板上市的規模，更令人瞠目結舌的是，集團企業總負債比約為10%，遠低於中國上市公司平均負債比80%以上，顯得其穩健經營的實力。

經過隊上同學們對王同學的”case study”後，才知道王同學初中都沒畢業，15歲時就出來闖天下，憑著天生的生意頭腦與藝高人膽大的特質，抓住中國自改革開放後的大趨勢(推估應該是抓住1992年二次改革開放所帶出的經濟紅利)，順勢而上，才有今天如此的規模。

我認為，王同學集團企業的發跡成長與奮鬥經歷，足以納入我們北大光華管理學院年度企管經典案例分析。另外，他觀察到未來5至10年，中國將呈現超速發展、扮演國際舞台要角的「黃金時代」，中國商業競爭不僅激烈且處處蘊藏商機。值得省思與參透，同時盡快發掘未來幾年所處的競爭優勢與確認戰略位置。

事實上，一個成功的企業家可顯出具備成功要素與特質。結束這幾天的參訪暨旅遊行程才沒1個小時，就收到來自王同學發給所有參與此行的成員用「易企秀」app軟體精心製作的「魅力江西行回憶錄」，讓人感受到他超強的執行力，難怪旗下企業如此具競爭力。

(中時電子報)