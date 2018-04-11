婚宴包多少傷腦筋 專家教五步驟算出紅包行情

2018年04月11日 09:28 中時電子報 林郁庭

即將進入結婚旺季，許多人開始陸續收到「紅色炸彈」喜帖，參加婚宴到底該包多少禮金是許多人面臨的困擾，婚禮專家建議，可透過 5 步驟評估紅包金額，包括宴席場地、交情、預算、 數字吉利、人到或禮到，才能包得不失禮又不失血。

根據Google關鍵字規劃工具的統計，全台每月平均皆有1-2萬人搜尋「紅包行情」的關鍵字，顯示出很多人對於「紅包該怎麼包」缺乏概念，對此，婚禮平台「結婚吧」站長Cucci建議包紅包前，可考慮5項因素，包括：宴席場地、交情、預算、數字吉利、人到或禮到。

1. 宴席場地：打開喜帖先看一下宴席場地在哪裡？站長Cucci指出，包禮金的基本原則是「不要讓新人虧本」才不失禮。通常大飯店的一桌大約12人，一般婚宴會館或餐廳則為10人，Cucci以婚宴場地「君品酒店」為例，婚宴方案每桌20,800至35,800元加一成，以新人成本來說，除以每桌12人，每位賓客的成本落在1,900至3,300元之間，再取個吉利的數字，建議的禮金便會落在3,000、3,200或3,600元。

2. 交情：可評估自己與新人之間的關係親密度，基本上近親摯友行情約在2,600至6,600元，重要朋友同事行情約在2,600至3,600元，點頭之交約在1,200至2,600元。

3. 手頭預算：如果自己手頭真的很緊，真的不要打腫臉充胖子，改跟同事、同學一起包，也是一種方法。

4. 數字吉利：習俗是喜雙喪單，因此喜宴紅包建議取雙，但要避免出現「4」(死)跟「8」（諧音掰、別）這兩個數字。舉例，要是夫妻一同去五星級婚宴會館，常常會碰到包太少覺得太過失禮，但又怕包到4這個大家都忌諱的數字，這時候可以參考網路上許多人提供的解決方式：「兩人個別分開包」，一人包2,200或是2,600雙數為主的數字。

5. 人到或禮到：若人無法到場，則禮金金額可以降低，一般來說依照親疏在600~2,000元之間。

(中時電子報)