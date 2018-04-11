超犀利化妝師！面對尖銳問題 徐國勇秒神回

律師出身的行政院發言人徐國勇(右)，面對尖銳提問，展現律師能言善辯性格。(Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供)

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律師出身的行政院發言人徐國勇，面對尖銳提問，展現律師能言善辯性格。(Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供)

擁有法學博士、律師出身的行政院發言人徐國勇，剛剛接受電台專訪，短短50分鐘，立刻展現律師「能言善辯」性格；經典回覆，更讓人清楚看見為何蔡政府會挑他扮演政府化妝師。以下節錄稍早訪談中，徐國勇如何應對主持的尖銳提問。

主持人問：為何內政部長葉俊榮不主動對外說明自己曾登陸兼職？徐國勇回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

主持人問：你怎麼觀察蔡英文總統與行政院長賴清德的關係？徐國勇回：很好，我答的就是真話。

主持人問：陳菊加上總統府，會不會大於行政院？徐國勇回：花媽是桶箍。

主持人問：你怎麼看花媽接總統府秘書長的優缺點？徐國勇回：我不知道有什麼缺點。

主持人問：未來正國會與小英、陳菊、賴清德跟這個「金三角」的整合不會有問題（編按：菊與民進黨正國會系統關係相對緊繃）？徐國勇回：沒問題。

主持人問：內閣閣員有些人講話不清楚，長相不認識，就像潘文宗、許虞哲我都不認識？徐國勇回：認識潘文宗的人很多耶，他當過台中市副市長，我一直想不出來，說不認識是你比較少接觸。

主持人問：賴清德說乾淨煤結果被害，這是經濟部誤導的嗎？經濟部有被懲罰嗎？徐國勇回：這部分有講明白吧，沒有懲罰；超超臨界的臨界，是國中物理第二課，我反而應該讀自然組的耶。

主持人問：你為何不選新竹縣長，你被排擠喔？徐國勇回：我在新竹人緣很好。

(中時)

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