奇！男女性器官「牠」都有！這隻羽化昆蟲創奇蹟

2018年04月11日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大自然真的是無奇不有！牠有男女性器官！台北市立動物園昆蟲館照養的「津田氏大頭竹節蟲」族群，於4月9日，首度羽化了一隻極為罕見「雌雄同體」的成蟲，由於目前全台灣尚無相關的研究紀錄，這隻個體的出現，令照養團隊非常興奮！

被列為Ⅱ級保育類（珍貴稀有）的「津田氏大頭竹節蟲」，屬於不完全變態的昆蟲，從若蟲長到成蟲通常要經過六次蛻皮，翅膀短不會飛，因此族群分布相當侷限。在台灣只分布於綠島和恆春半島，終生棲息在林投樹叢。牠們體型比一般竹節蟲粗壯，體色近似林投葉，白天休息時肢體收攏並貼服於葉鞘，所以很不容易發現其蹤跡。

夜間是主要活動時段，並以林投葉為食。遭遇敵人威脅時有一套很有效的禦敵機制，牠們會從前胸背板兩側腺體噴出汁液，而且噴射的方向可隨著天敵的位置而轉變，乳白色的汁液含有獼猴桃鹼（actinidine），聞起來像薄荷味，也有人覺得像牛奶腐敗的氣味。

雌雄同體的「津田氏大頭竹節蟲」腹部尾端同時具有雄性與雌性的生殖器官（左）、雌性的「津田氏大頭竹節蟲」（右）。（台北市立動物園提供）

「津田氏大頭竹節蟲」除了擅長偽裝之外，也顛覆了動物傳統的繁殖方式，一般的津田氏大頭竹節蟲行「孤雌生殖」，族群的樣貌宛如傳說中的「女人國」，甚少出現雄蟲，是否能夠行兩性生殖都還有待研究。

孤雌生殖（parthenogenesis）是指雌蟲不用經過交配的過程，產下未受精的卵即可孵化，繁殖出來的子代性別，幾乎清一色為雌性。

台北市立動物園昆蟲館在照養「津田氏大頭竹節蟲」的過程中，曾經有過羽化出3次雄蟲的紀錄，根據保育員觀察，雄蟲的體型較雌蟲小（約雌蟲的2/3大），腹部末端有類似雄性把握器的生殖器官。

4月9日中午羽化的這隻個體，在「若蟲」階段時，保育員就發現牠的體型較同期的個體小，猜測牠極有可能會成為動物園紀錄上的第4號雄蟲，沒想到等牠羽化之後，由背上長度不對稱的翅膀（雄蟲的翅膀長度相對雌蟲的翅膀較長），及腹部末端同時擁有雄性和雌性的生殖器官等特徵，推論這隻個體是一隻極為罕見「雌雄同體」的「津田氏大頭竹節蟲」。

台北市立動物園養育過3隻雄蟲，但目前仍不清楚雄蟲發生的原因，雖然有紀錄到交配行為，但是牠們在族群遺傳結構上擔任的角色仍舊有待研究。

(中時電子報)

「津田氏大頭竹節蟲」雄蟲和母蟲交配，是否能夠行兩性生殖還有待研究。（台北市立動物園提供）