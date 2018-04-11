張獻忠江口沉銀 入選大陸十大考古新發現

2018年04月11日 09:43 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞報導，被稱為大陸考古學界奧斯卡獎，昨日公佈「2017年度全國十大考古新發現」，明末大西皇帝張獻忠的「江口沉銀」等多項重要考古入選，這些新成果，又將給學界和外界帶來什麼樣的新認知？

四川彭山江口沉銀遺址，對於這個遺址，考古領隊劉志岩，370年前大西王的折戟沉沙，370年後的江口沉銀水下考古。有人說傳說和歷史之間，只隔了一次考古發掘，但這背後卻是數十個考古隊員99個日夜的艱辛工作。考古人是幸運的，因為我們可以親手觸摸歷史。

這是先前從盜採集團手中追回的文物：「永昌大元帥印」。（圖/新華社）

四川省江口沉銀遺址挖掘現場。（圖/新華社）

從一樁文物竊盜案，引發大陸官方與學界的好奇心，遂去年初開始截流考古挖掘，在江口沉銀遺址中，發現大量的西王賞功幣、大順通寶、金銀冊、金銀幣和多款兵器，讓在場學者專家相當興奮，幾乎確認這就是當年張獻忠「沉銀」之處。

大陸考古團隊去年於四川挖出江口沉銀，圖為長沙府50兩金錠。（圖/中新社）

大陸四川先前挖出大批張獻忠留下的「江口沉銀」，圖為虎紐永昌大元帥金印。（圖/中新社）

明末天下大亂之際，張獻忠與李自成拜於首代闖王高迎祥之下為將，後因故兩人分道揚鑣，李自成轉向北往黃河流域發展，張獻忠則進入長江流域。後於明崇禎12年（1639），受到楊嗣昌與熊文燦等官員夾擊，再度起兵殺入湖北襄陽和武昌，劫取大批金銀財寶，並大肆殺害官員與各地明代宗室。明崇禎17年（1644）以號稱60萬大軍，攻破成都，8月登基為大西皇帝，改年號為大順，訂成都為西京；同年3月，聲勢如日中天的闖王李自成攻入北京城稱帝，明崇禎皇帝於景山自縊，改年號為永昌。

四川岷江當地一直有「江口沉銀」的傳說：稱帝後的張獻忠，面臨入關一統天下的滿清攻擊，屢屢戰敗，在撤離成都、乘船攜財寶沿岷江南下時遭遇伏擊，寶物隨之沉入江中。共有整整1,000船金銀財寶沉於江底，當地更有「石牛對石鼓，銀子萬萬五。有人識得破，買盡成都府」這類歌謠出現。而兵窮末路的張獻忠，最終在鳳凰山遇到肅親王豪格追擊而兵敗身亡，享年40歲。

其餘入選的遺址還包含：

一、吉林安圖寶馬城金代長白山神廟遺址

二、江西鷹潭龍虎山大上清宮遺址

三、河南洛陽東漢帝陵考古調查與發掘

四、陝西西安秦漢櫟陽城遺址

五、河南新鄭鄭韓故城遺址

六、寧夏彭陽姚河塬商周遺址

七、陝西高陵楊官寨遺址

八、山東章丘焦家遺址

九、新疆吉木乃通天洞遺址

(中時電子報)