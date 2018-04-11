西螺長山宮神尊遭雷擊 村民懺悔重新雕刻神像安座

2018年04月11日 09:52 中時 周麗蘭

三尊新神像在信徒簇擁下遶境全村。（周麗蘭攝）

去年八月間雲林縣西螺鎮七座里供奉三山國王的長山宮遭到雷擊引發電線走火，兩尊國王神尊以及一些小神尊被嚴重燒毀，村民皆認同是神明犧牲替村民擔災，日前神尊重新雕刻完工，開光點眼，村民隆重扶轎遶境全村，祈求全村和諧平安。

彰化、雲林、嘉義去年八月十日都有大雷雨，西螺鎮七座里當天早上9點多打雷，長山宮的電視、音響都故障，廟婆走入廟內察看時，赫然看到神尊起火，火勢大到其中2尊的面容燒到只像黑炭，幸好廟身無恙。

當時長山宮屋頂雖裝有避雷針，但以水泥做的龍爪、龍尾遭雷擊斷裂，碎屑甚至彈到50多公尺外民宅外，西螺消防分隊調查是遭雷擊引發電線走火，起火點就在神像附近。

一名村婦表示，大雷擊快發生前她站在戶外看，身旁沒有人，突然聽到一聲莫名男性叫聲要她快進去屋內，不久就看到閃電打下來，隨後雷聲大作。

長山宮信徒扶鸞請示，神明降乩指示三山國王是為保祐村民平安，為村民擔災。

村民以重金委託專門雕刻神像的師傅，巾王、明王、獨王神尊全都重雕，9日以最完整的科儀及法會規模，隆重進行開光點眼，道士把活的虎頭蜂放入神像背後的小孔，科儀完成後封閉。隨後把神像扶上神轎內遶境全村。

村民表示，神明靈驗承受災厄是個提醒，希望日後大家一定要和氣相待，不要有紛爭。

(中時)