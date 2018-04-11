西螺長山宮神尊遭雷擊 村民懺悔重新雕刻神像安座

長山宮的三山國王的新神尊9日開光點眼後，隆重舞龍迎請神明降幅。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
三尊新神像在信徒簇擁下遶境全村。（周麗蘭攝）

去年八月間雲林縣西螺鎮七座里供奉三山國王的長山宮遭到雷擊引發電線走火，兩尊國王神尊以及一些小神尊被嚴重燒毀，村民皆認同是神明犧牲替村民擔災，日前神尊重新雕刻完工，開光點眼，村民隆重扶轎遶境全村，祈求全村和諧平安。

彰化、雲林、嘉義去年八月十日都有大雷雨，西螺鎮七座里當天早上9點多打雷，長山宮的電視、音響都故障，廟婆走入廟內察看時，赫然看到神尊起火，火勢大到其中2尊的面容燒到只像黑炭，幸好廟身無恙。

當時長山宮屋頂雖裝有避雷針，但以水泥做的龍爪、龍尾遭雷擊斷裂，碎屑甚至彈到50多公尺外民宅外，西螺消防分隊調查是遭雷擊引發電線走火，起火點就在神像附近。

一名村婦表示，大雷擊快發生前她站在戶外看，身旁沒有人，突然聽到一聲莫名男性叫聲要她快進去屋內，不久就看到閃電打下來，隨後雷聲大作。

長山宮信徒扶鸞請示，神明降乩指示三山國王是為保祐村民平安，為村民擔災。

村民以重金委託專門雕刻神像的師傅，巾王、明王、獨王神尊全都重雕，9日以最完整的科儀及法會規模，隆重進行開光點眼，道士把活的虎頭蜂放入神像背後的小孔，科儀完成後封閉。隨後把神像扶上神轎內遶境全村。

村民表示，神明靈驗承受災厄是個提醒，希望日後大家一定要和氣相待，不要有紛爭。

(中時)

訴苦沒人理？逆子持刀砍母 人臉辨識系統立大功 助迷途翁順…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。