台中車站前廣場自4／19開放雙出入口便利民眾進出

2018年04月11日 10:09 中時 陳世宗

台中火車站廣場兩階段施工工程，為降低施工對民眾造成的不便，並提供廣闊、便捷的走空間；台中市政府與鐵工局協調逐步開放已完成的廣場空間。交通局長王義川說，自4月19日起在廣場區域開放雙出入口人行通道，寬度皆達5公尺以上，民眾能快速又安全進出台中火車站。

王義川表示，廣六施工分兩階段，第一階段施工期間已於今年2月開始，從原訂4個月工期已縮短為2個月；第二階段接續第一段完成後開始施工，目前採分區域逐步施工方式，減少一次性大面積占用道路時間，市民進出火車站只能靠汽機車臨停區旁唯一人行通道進入火車站。

市府考量廣六廣場及新闢道路有部分完工，經協調將開放性人行空間還給市民，自19日起開放廣場左側空間，來自台灣大道及建國路以東的乘客將能更快速的由新開放的人行通道進出火車站；施工圍籬外圍也保留1.5公尺的人行空間，維護市民行走安全。

王義川指出，站前廣場預定4月27日進入第二階段施工，目前建國路正進行邊溝施作，預定4月22日也將完工，交通最繁忙的區域將集中目前汽機車臨停區外側的建國路，配合建設局管線挖掘工程及廣場施作，使東往西方向縮減為3車道，將行人行走距離最小化，周邊公車交通動線則維持不變。

交通局表示，為降低施工給帶來民眾不便及減少現有的交通衝擊，施工單位全力執行相關工程，預計今年暑假完成，民眾出入火車站將可看見更寬闊的人行廣場及景觀綠化設施等公共開放空間。

王義川強調，配合火車站高架化及車站廣場工程，交通局逐步調整火車站周邊動線，並進行宣導降低對民眾不便，且要求廣場改造工程必須採分段分區域進行，避免帶來過大的交通影響；該局會持續觀察車行狀況，並適時調整相關措施，打造良好的交通環境。

(中時)