比兔籠還小 東京都3疊袖珍房大受歡迎

2018年04月11日 10:32 中時 黃菁菁

過去日本經濟高度成長期，許多人1家4、5口住在團地(類似國宅社區)的小房子裡，被西方人揶揄稱作住在「兔子籠」。現在東京都心出現比兔子籠還小，只有3個榻榻米、約5平方公尺大的新房，竟然還大受歡迎！

《週刊新潮》電子版《新潮日報》(DAILY SHINCHO)報導，3疊大概只有5平方公尺，跟監獄的獨居房差不多。90年代後半起，東京都心人口持續增加，「回歸都心」、「職場和住家近」等成為找房子的關鍵字，花合理的房租能住在東京都心是許多人找房子的理想選項。

不動產資訊網站及免費報《SUUMO》的副總編田邊貴久分析「3疊單間(ONE ROOM)」之類的小房屋受歡迎的理由指出，「許多人還是對房租感到有魅力，特別是山手線(東京都環狀線電車)內側的房屋，過去6疊、8疊的單間房房租大多超過10萬日圓(約台幣2萬7千500元)，但現在3疊、5疊的超袖珍單間房的房租可低於10萬日圓。

雖然是單間房，但由於室內空間經過精心設計，不會讓人感覺太過狹窄或活得很憋屈。田邊表示，「玄關雖然極其窄，但也有可放多雙鞋的鞋櫃。洗臉台、廁所和浴室還是分開的，雖然浴室只有淋浴，但對單身男女而言也足夠了。」

「房屋雖然小，但並非便宜而條件差的房屋，還有樓中樓的設計，起居室和睡覺的地方還分開。這種主要是針對年輕族群的生活型態設計的房屋，所以很受歡迎。」

「80年代、90年代的大學生或單身貴族必須添購電視、音響、書架等，現在年輕人只要有1支智慧型手機即可，近年日本流行斷捨離，即丟棄身邊過多用不到的東西也可以生活，所以居住空間小也沒問題吧。」

(中時)