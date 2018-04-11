台灣浮潛天堂就在東北角！遊貢寮卯澳灣App好便利

民眾完成4個景點集章，至卯澳海洋驛站換取精美小禮物。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

春暖花開出遊趣！碧海藍天美景、特色海鮮吃不停！風景秀麗水清見底的卯澳灣，更被潛水界人士讚譽為台灣浮潛天堂。現在遊東北角更便利、更e化！新北市政府農業局為營造親海環境，在貢寮區卯澳漁村的11處景點設置行動導覽服務，讓遊客只需以手機或平板電腦就能進行導覽，深度探訪卯澳漁村。

「卯澳漁村」位於東北角海邊，是三貂角附近的一個古老小漁村，能將遼闊的山海景緻盡收眼底。卯澳地名的由來，據說是從高處俯視灣澳，形似中國字「卯」，故而得名。

卯澳灣手機導覽APP操作說明。（新北市漁業處提供）

卯澳漁村為東北角第一個使用手機導覽的觀光景點，由新北市政府農業局與卯澳社區發展協會及台北海洋科技大學共同規劃卯澳漁村導覽服務，民眾只需在手機安裝「蹦世界APP」，並選擇「卯澳漁村社區」導覽，就可以開始導覽解說。

當民眾位於介紹景點時，蹦世界APP可判斷手機定位並自動進行解說，不需要手動尋找或搜尋景點。此APP導覽同時附有電子景點集章活動，除了增添旅遊的趣味性之外，只要收集完四個特定景點，更可至卯澳海洋驛站兌換精美明信片1張，讓民眾有玩又有拿。

貢寮區福連里長吳文益表示，自從卯澳灣獲選為栽培漁業區後，新北市政府積極行銷卯澳灣，已有不少機關團體來卯澳灣參訪。身為導覽卯澳灣的最佳解說員，發現許多自由行的遊客僅路過卯澳漁村卻不知道卯澳漁村有哪些景點，建議新北市政府農業局建置卯澳漁村行動導覽服務後，遊客來到卯澳就能輕鬆簡單地認識卯澳漁村。

農業局表示，為推廣新北漁港的優美景觀與在地的人文風情，多年來計畫性經營漁港並朝向多元化發展，並保持漁村純樸風貌及百年古蹟，逐漸轉型具備觀光休憩機能的地方特色產業，使民眾可以前往體驗海洋生態及漁村生活。

(中時電子報)

民眾使用卯澳灣APP導覽。（新北市漁業處提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台灣之美》碧潭夜未眠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。