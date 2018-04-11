墾丁消費高？呂捷：你錯了！墾丁一直都這麼貴

2018年04月11日 10:09 中時電子報 簡怡欣

墾丁高物價消費掀起社會輿論，讓民眾感嘆不如出國玩。補教名師呂捷在臉書發文指出，其實到墾丁玩開銷一直都這麼貴，只是近年情況更趨明顯，讓他感嘆，過去提到要去墾丁是人人稱羨，如今卻落得被笑罵「潘辣」的地步。

呂捷說自己高雄人，去墾丁對年輕時的他來說可算是家常便飯，追流星雨、渡假、蔚藍公路等等，是一個充滿青春和回憶的地方。「以前講說要去墾丁玩，身邊會有一堆人報以羨慕的眼神；現在講要去墾丁玩...身邊所有人會投以有訕笑的眼光、同情的眼神...笑你是『潘辣』」。

他指出，觀光景點貴一點，多數台灣人還能接受；但前幾年開放陸客觀光後，這個狀況更趨嚴重，讓他表示，「我在墾丁吃東西、買東西，我一定講台語～不然就危險了......」。

他說，很多人抱怨墾丁消費太貴，「其實你錯了！墾丁一直都這麼貴！」只是受限過去網路沒有這麼發達，所以消費者不滿也沒地方講。

他感嘆，自己去過沖繩後，深知沖繩的CP值比較高，儘管國境之南的風景依舊這麼美，但人變了，也是人潮減少、人們不去的原因，只能說「墾丁最美的風景是回憶」。

有網友回應，「墾丁攻略就是有標價的才買，沒標價的不買」、「我是高雄人，以前去墾丁的時候多想在那裡住上一晚，但是每次訂房時又縮手了」；另有網友說，「墾丁並非全都是壞店家」、「我還是喜歡墾丁，只是消費時，自己注意一下」。

(中時電子報)