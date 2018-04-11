大陸論壇秀衛星照 遼寧號海南軍演編隊規模再擴大

大陸論壇釋出中共第二次海上閱艦式預演衛星空照圖。（圖/擷取自南海研究論壇 107年4月11日)

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中時電子報

繼路透社報導Planet Labs公司公佈，3月26日中共海軍在海南以包含遼寧號在內的40艘艦艇編隊，可能在進行海上閱艦式預演的衛星空照圖後，昨日中國大陸的「南海研究論壇」微博公佈3張衛星照片，顯示中共海軍在本月1日進行海上閱艦式第二次預演，規模增加至48艘。

中共海軍成立60周年海上閱艦式

在西方媒體率先「破哏」後，大陸的網路論壇也釋出規模更大的預演衛星空照圖，觀艦式尚未開始，在網路上的媒體「宣傳戰」率先上演。

大陸論壇釋製作兩次預演比衛星空照比較圖。（圖/擷取自南海研究論壇 107年4月11日)

據維基百科資訊，中共海軍前一次舉行海上閱艦式是民國98年4月23日，慶祝中共海軍成立60周年，在青島附近黃海浮山灣舉行。由中央軍事委員會主席胡錦濤擔任大閱官，分為兩階段。第一階段為海上分列式，校閱中共海軍的25艘艦艇和31架飛機；第二階段為海上閱兵式，校閱來自俄羅斯、美國、印度、韓國、巴基斯坦、紐西蘭、新加坡、泰國、法國、孟加拉國、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥等14個國家的21艘艦艇。

大陸論壇釋出中共海上閱艦式第二次預演衛星空照圖。（圖/翻攝南海研究論壇 107年4月11日）

蔡英文任內首次閱艦式 海軍艦艇規模可能超越馬政府

其中去年6月，在日本橫須賀港西南方與菲律賓籍貨輪發生撞船事故的美國海軍「費茲傑羅號」飛彈驅逐艦(DDG 62)和2月底訪問香港的法國海軍「葡月號」飛彈巡防艦(F 714)都參與了中共海軍60周年海上閱艦式。

(中時電子報)

文章來源：遼寧艦等40艘軍艦在南海演習 震驚美方專家

陸要在萬那杜打造神祕基地 其實… 蔡英文任內首次閱艦式 海軍艦艇…

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