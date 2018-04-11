虎科大校園徵才 月薪最高上看70K

2018年04月11日 10:25 中時 張朝欣

畢業季即將到來，虎尾科技大學與虎尾就業中心等單位11日共同舉辦「2018虎虎生風實習就業博覽會」，邀請近百家廠商設攤徵才，提供超過3000項職缺，祭出平均月薪30K、最高上看70K，吸引許多畢業生及在校生前來尋寶。

「2018虎虎生風實習就業博覽會」11日上午10點在虎尾就業中心前舉行開幕儀式，同時舉行「虎尾就業中心」揭牌典禮，就業中心未來將與虎尾科大「職涯發展中心」及高教深耕計畫中的「社會責任實踐辦公室」合作，共同為學生與社區民眾服務。

徵才活動共吸引長榮航宇精密、台中精機、宏全國際、橋椿金屬、喬崴進科技、晟田科技、台灣塑膠工業、三鋒機器工業、旭泰精密機械、誼卡科技顧問等近百家廠商徵才，不僅提供準畢業生就業機會，部分廠商也提供實習名額，讓在校生能夠提早媒合理想職缺。

虎尾科大校長覺文郁表示，學校近年來積極與企業攜手建立「契合式產業學院」，未來將逐步朝向「國際產業學院」建置邁進，持續推動學生跨領域學習，並透過契合式產業學院，保障未來實習與就業機會。

雲林縣政府指出，縣內近5年來勞動力人口數逐年上升，失業率逐年下降至106年3.7%，低於台灣地區平均3.8%，而勞動參與率亦高於全國平均值0.9個百分點，顯示縣府結合中央與地方資源協助勞工就業成效卓著。

(中時)