接府秘書長 陳菊：扮演和不同政黨、社會溝通角色

2018年04月11日 10:40 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長陳菊今天宣布正式接任府秘書長，陳菊表示，她未來最重要是工作，是希望能與社會與不同政黨溝通，讓社會能夠和諧，及內部對話，減化衝突紛爭，將透過扮演此角色，謹守份際，讓改革更順利。

陳菊表示，她在北上之前，曾評估對高雄承諾政見是否完全實踐，到年底前是否仍有重要施政要推動，是否因她提早離去會有影響，直到團隊說不受影響，可如期如質在年底實現對市民承諾，才決定接任。

她說，十二年是漫長的時間，在高雄歷經天災地變工安，市民不離不棄給她支持溫暖，要離開，必須市民給我支持才能無牽掛，對高雄市民她有很多不捨，但蔡總統歷經這麼多重要改革，若能協助總統完成前所未有的改革，這是非常重要的事。

近期她在臉書向高雄市民溝通後，她說，有八成以上民眾對此表示肯定支持，讓她沒有壓力，她感謝蔡的信任，未來將協助總統改革，重要是與社會與不同政黨溝通，讓改革更順利。

陳菊表示，她期盼和大家一樣，由總統帶領大家改革成功，希望利用高雄團隊與她併肩作戰的高雄經驗，擔任幕僚角色給總統建議，讓溝通更順暢。

她說，從一九六八年黨外的小妹到處串連，至今將近快四十九年，今天能到府擔任必書長走了快半個世紀，看到台灣社會不斷進步成長，對人權保護，沒人提不同意見受到壓迫，這是走半世紀的結果，也希望未來針對若干不合理部分努力改革，協助改革順利成功。

(工商)