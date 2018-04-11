綠光飛舞美如繁星 台南楠西梅嶺賞螢季時間出爐

2018年04月11日 10:36 中時 洪榮志

春夏交替是賞螢的好時機，台南楠西梅嶺更是南台灣最佳的賞螢地點。梅嶺的螢火蟲以陸生螢火蟲為主，種類約有13種，其中以黑翅螢為數量最多；4、5月前來更可以見到滿山遍野的螢火蟲，一閃一閃在黑夜中有如繁星。今年的楠西梅嶺賞螢季，即將在4月21日至5月6日於梅嶺伍龍殿的伍龍步道登場。

楠西區公所指出，楠西梅嶺賞螢季向來以「螢火蟲生態復育」、「鄉村旅遊」為主軸，落實生態保育教育、環境永續的觀念，期望藉由活動讓遊客欣賞梅嶺自然生態與景點之美，了解螢火蟲的生態與棲息環境，並落實實際行動來維護生態。

「螢向幸福」2018台南楠西梅嶺賞螢季的主場活動，21日下午4點將於梅嶺伍龍殿主會場舉辦盛大開幕，開幕式當天有「螢向未來Opening開幕儀式」、「幸福農產品嘗」等精彩活動；在賞螢季假日期間的周六、周日，還有「幸福螢光‧賞螢趣」夜遊生態賞螢、「農夫市集」推廣展售梅嶺農特產、「來趣農家•農事體驗」、「梅製品DIY」等主題活動，歡迎全國民眾前來參與體驗。

楠西區公所也提醒民眾務必前往伍龍步道賞螢，為保護螢火蟲的生態，上山賞螢時請一群人使用1支照明用具，並包裹紅色玻璃紙，降低光害維護生態，也不要大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲，為螢火蟲維護良好的棲息環境也留給彼此一個優質的賞螢環境。

此外，台南市玉井警分局也呼籲在賞螢季期間，伍龍殿伍龍步道與二層坪地區將進行車輛交通管制，並請不要行駛露營車或其他載客車輛至賞螢區進行賞螢及露營活動。為保障民眾夜間行走安全，建議入山時間為下午4點至晚間7點，晚間7點半以後不建議入山；同時，因賞螢步道山路較陡，有心血管疾病、腳程不佳、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強登山。

今年賞螢季活動期間的假日，也設置「梅嶺資訊站」、「太山站」、「張媽媽梅子雞站」、「二層坪站」等4站接駁站點，免費接駁賞螢遊客往返梅嶺境內。免費接駁車自下午4點至晚上6點半，從梅嶺資訊站發車至二層坪停車場，下山免費接駁車自下午4點半至晚上9點，從二層坪停車場發車回梅嶺資訊站，民眾可多加利用。

(中時)