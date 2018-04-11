全台緝狼行動》專吃性愛霸王餐 「混血惡狼」首落網

2018年04月11日 10:42 中時電子報 張國欽

警政署啟動全台緝狼行動，落網的第1匹狼是「混血惡狼」王俊森，他常常透過交友軟體與異性攀談，直白約炮開高價裝闊，不料完事後卻現出一副無賴樣，毫不避諱吃「性愛霸王餐」，甚至偷拍性愛影片恐嚇被害人，名符其實是行徑卑劣的網路渣男。

「混向惡狼」王俊森高職畢業，身高170公分，身材微胖，母親是南美洲玻利維亞人，已故父曾任某高職教師，母親離婚後就返國，他和姊姊相依為命，雖然年過30，還不時向姊姊伸手求援，專門在網路上吃喝拐騙，上個月底於南部落網遭收押。

「混血之狼」王俊森，靠著深邃的臉龐讓女子上勾。（圖／翻攝畫面）

《三立》報導，警方調查，王嫌是台玻混血兒，他常透過交友軟體把妹，深邃的五官是他的優勢，尤其是高挺的鼻梁深獲女性歡心，他約炮廢話不多、單刀直入，三兩下就切入正題，且開出高價引君入甕，其實卻是一名專吃「性愛霸王餐」的渣男，被害人至少逾10人。

3月16日，王嫌在SKOUT遇上1名匿名Iva的女子，Iva先表明自己有男友，因欠下5萬元卡債，需解燃眉之急，王嫌先介紹自己的血統，接著女子就答應進行性交易。

Iva進了房間後就到浴室沖洗，卻隱約聽到外頭有人正在翻皮包，但她不以為意，出浴後接著滾上床開始巫山雲雨，片刻歡愉後，接踵而來竟是失望、憤怒和驚恐。

王嫌不僅表明身上沒錢，還稱：「剛剛我們做愛的過程全在我的平板裡，若不給封口費，就把性愛影片上傳網路。」，要求被害人付5000元，還揚言知道Iva住處，如有不從將對其家人不利。

Iva誤上賊船，只好認栽悻悻然離開，不料走出飯店不久，就察覺皮包內的身分證和1000元紙鈔不翼而飛，她氣沖沖地衝回房間質問王嫌，他卻老神在在地說：「沒有啊！」僅管Iva又急又怒，但擔心性交易曝光，不敢報警張揚，只好又吞了下去。

3月19日下午，Iva曾試圖以假帳號要求王嫌刪除性愛畫面，王男卻提出2萬元為代價，談判終究破局，雙方約定同日晚上在高雄光華夜市附近一家超商碰面談判，Iva一現身就表明自己無力籌錢，王男則直截了當地說：「準備好了再說！我有備份影片給朋友，如果我有不測，對妳家人很不利。」，逼迫就範。

Iva最後決定向男友全盤托出，並在親友陪同下向警方報案。警方從查扣的平板電腦發現8個疑遭偷伯的性愛畫面和部分消失圖檔，以及在雲端上大量的影音和照片檔案，估計被害人應該至少過10人。

(中時電子報)