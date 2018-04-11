感謝習近平擴大開放 白宮：仍考慮對中國加稅

美國總統川普和中國大陸主席習近平去年11月在北京會面。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

時值中美貿易戰陰霾密布，美國威脅對中國實施關稅制裁後，中國大陸國家主席習近平10日首次公開表示中國將降稅及擴大開放。雖然美國總統川普隨後也對此表達感謝，但白宮卻稱還沒放棄對中國加徵關稅。

美國總統川普（Donald Trump）在11日的推文中表示，「非常感謝中國習主席在關稅和汽車壁壘上的友善的談話，還有他對智慧財產和技術轉移的開明態度」，也說中美將共同取得巨大進展。

然而在川普才發文感謝習近平後不久，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）卻對此表示，白宮對習近平承諾進一步開放中國市場表示歡迎，但強調僅憑他的言辭並不能阻止川普考慮對價值1500億美元的中國商品徵收的關稅，以報復北京。

桑德斯表示：「當然我們都受到習近平的演說鼓舞，但我們希望看到具體行動」，也說中國需要採取具體行動，美國才會考慮取消對中國加徵關稅。

(中時電子報)

文章來源：White House ‘encouraged’ by Xi speech but seeks ’concrete actions’

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