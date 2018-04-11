感謝習近平擴大開放 白宮：仍考慮對中國加稅

時值中美貿易戰陰霾密布，美國威脅對中國實施關稅制裁後，中國大陸國家主席習近平10日首次公開表示中國將降稅及擴大開放。雖然美國總統川普隨後也對此表達感謝，但白宮卻稱還沒放棄對中國加徵關稅。
美國總統川普（Donald Trump）在11日的推文中表示，「非常感謝中國習主席在關稅和汽車壁壘上的友善的談話，還有他對智慧財產和技術轉移的開明態度」，也說中美將共同取得巨大進展。
Very thankful for President Xi of China’s kind words on tariffs and automobile barriers...also, his enlightenment on intellectual property and technology transfers. We will make great progress together!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2018
然而在川普才發文感謝習近平後不久，白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）卻對此表示，白宮對習近平承諾進一步開放中國市場表示歡迎，但強調僅憑他的言辭並不能阻止川普考慮對價值1500億美元的中國商品徵收的關稅，以報復北京。
桑德斯表示：「當然我們都受到習近平的演說鼓舞，但我們希望看到具體行動」，也說中國需要採取具體行動，美國才會考慮取消對中國加徵關稅。
(中時電子報)