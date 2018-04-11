南瀛國際民俗藝術節10月登場 邀市民化身親善大使

2018年04月11日 10:38 中時 曹婷婷

在台南，和世界做朋友！2年一度「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至14日隆重登場，邀請世界各國民俗表演藝術團隊，與台南市在地傑出演藝團隊暨特色藝陣交流演出，國際團隊並將巡演各區，將各國文化帶入各角落，讓市民在地享受國際藝術饗宴。文化局延續歷年傳統，強力招募接待國際團隊「友誼單位」，邀市民化身「親善大使」，深化國際團隊與在地交流。

南瀛國際民俗藝術節自1996年舉辦以來，除了國際團隊至各地巡演，為使國際友人與在地能有更深度互動，首屆即開辦「友誼單位」機制，透過在地家庭、社區、學校、團隊自行規畫安排國外團隊接待活動，讓國外表演團隊認識、體驗在地文化，達到感情交流與文化共融之效。

歷年友誼接待單位來自大台南的家庭、社區、藝文團隊，在地朋友向國際友人介紹當地文化，深化「國民外交」。2016年藝術節期間，七股樹林社區邀日本秀岳館高校雅太鼓社體驗當地特殊傳統藝陣白鶴陣，永康區復興國小學生透過書法藝術與捷克羅瑟卡民俗樂團團員文化交流，其他來自大台南各行各業的家庭、社區、學校及團體，每屆也都也竭盡地主之誼，讓國外團隊賓至如歸。

本屆邀請團隊遍及世界各地，將有超過20組國際團隊參與演出，為讓國際友誼遍地開花，文化局強力招募友誼單位，招募期間自即日起至5月30日止，相關簡章及報名表可至文化局網站下載。

(中時)