美協助台參加WHA 外交部：美副助卿曾與我磋商

2018年04月11日 11:15 中時 陳建瑜

雖然我今年參與世衛大會（WHA）機會渺茫，不過美國仍積極為我進洽，外交部國組司司長徐佩勇今在立法院證實，美國國務院副助卿曾與我磋商，協助我推動參加WHA。外交部長吳釗燮也強調，今年進洽力道比以往更強。

今年1月美國眾議院通過「支持台灣參與世界衛生大會（WHA）法案」，除支持台灣參與世界衛生組織（WHO），也要求美國務卿每年應就協助台灣參與WHA向國會提出報告作法。

民進黨立委王定宇今在外交及國防委員會質詢時表示，外交部是否有掌握美國國會年度報告？吳釗燮指出，「每年都有掌握」，美國行政部門最近一次3月向國會提出報告。

王定宇追問，美國務卿向美國會年度協助台灣參與WHA的報告中，比較以往有何不一樣？徐佩勇表示，今年報告有好幾處與往年不一樣，首先，美國這次有特別提到，美方會和理念相近國家及台灣一起合作，協助我方推動參與WHA，這在過去幾年報告中沒有提出。

王定宇問，國務院是否有實際作為？徐佩勇說，「他們有做！」。

徐說，美國也特別在報告中提出來，去年美衛生部長普萊斯在WHA大會時，美方「condemn」（譴責）WHO沒有能夠邀請台灣出席WHA，過去美方報告中不會寫。另外，對於台灣在醫衛方面有世界級實力，包括在臨床手術、疫苗發展、災難應變等報告中都特別列出來。

徐佩勇強調，美方有透過不同層級的官員，向WHO說的很清楚。王定宇問，是否事前有向我方磋商？徐說，美國國務院副助卿有向我方磋商。

(中時)