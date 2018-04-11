國發基金加前瞻計畫141.8億 文化部打造國家隊說台灣故事

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文化部今(11)日舉辦文化內容投資計畫記者會暨媒合會，文化部長鄭麗君表示，感謝行政院的支持，文化部近期已爭取國發基金匡列新台幣60億元辦理「文化內容投資計畫」，合併一、二期投資計畫，將國發基金100億全數運用。

此外，文化部並已爭取前瞻基礎建設計畫4年共41.8億元預算投入內容產製工作，投融資及獎補助雙軌資金到位。

鄭麗君表示，希望可以積極擔任點火角色，並同步搭配文化內容體系的建立工作，進而引入民間投資，催生長期市場動能。鄭麗君表示，這總共141.8億的預算雖然不多，也不夠，但先把環境跟平台做出來，未來也會加強優先購買權等配套，希望可以讓效應更加擴大。

鄭麗君說，「台灣有很多美麗的故事可以訴說，希望可以媒合企業與創作端，即使文化產業非常成熟的國家像韓國，也還是會努力希望可以到國際上發揮，台灣也要持續有作品在國際上呈現。」

今天記者會上，鄭麗君宣示4月底將啟動「文化內容投資計畫」，同時邀請國家發展委員會陳主委美伶、金管會鄭副主委貞茂、金控、創投、平台商、通路商、製作公司等國內外內容產業投資者共襄盛舉。

鄭部長表示，文化內容是文創產業之核心，但國內面臨文化內容產製量不足之困境，急需資金動能，重整破碎的產業生態系「了創造有利於資金導入的產業環境，文化部已與金管會、證交所、櫃買中心、聯徵中心、信保基金等單位共同建立工作平台，推動各項文化金融政策，逐步建立投融資的政策工具。」

鄭麗君舉例，如無形資產評等模型的開發，今年將完成模型建置，並將指標導入進行測試;配合經濟部建立無形資產評價資料庫，推動擔保品制度，增加文化內容業者取得投融資的可能性。今年8月文化部也預定辦理第三屆投融資菁英班等研訓課程，持續促進文化內容業者與金融界雙方交流並創造共同語言。

(中時)

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