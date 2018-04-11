台大高材生因「自卑」變淫狼 誘82名少女拍裸照帶上床

2018年04月11日 11:12 中時電子報 張國欽 、中國時報 陳志賢 、中國時報

去年考上台灣大學醫療器材與醫學影像研究所研究生林和駿，涉嫌在網路上用假身分誘騙82名未成年國中、國小少女，並以男女朋友交往、欣賞對方身體為由，要求少女裸露及拍攝猥褻照片，甚至約1名小蘿莉外拍裸，誘她上床。台北地檢署今依違反《兒童及少年性剝削防制條例》及《刑法》與未滿16歲女子性交罪起訴。

22歲林和駿，去年從慈濟科大畢業，前年推甄上台大醫療器材與醫學影像研究所，

刑事局前年偵辦國中女生裸照網路散布案，循線查出鄭姓男子利用國外網站做跳板，下載未成年裸露猥褻影像，於網路論壇張貼，吸引不特定民眾下載，並依點擊率賺取廣告收益。6月鄭等6嫌被捕，初估獲利50萬元。

警方查扣大批猥褻影像檔案，經數位勘查溯源，鎖定林嫌，發現他才是這些影像的源頭「大戶」，去年8月到林嫌北市住處搜索，在電腦赫見 120GB猥褻影像檔，發現林將被害少女設專屬檔案，還分門別類，標註學校、年級、姓名或暱稱。

警方查出林嫌用LINE、BeeTalk、臉書私訊等通訊軟體，假冒網路身分，專挑未成年，用假戀愛交往，或閨密互相欣賞身體等理由，誘騙少女傳裸照，還指明特殊姿勢，滿足其性癖好。曾有少女事後反悔，他竟以公布照片為要脅，逼迫繼續供照。

警方已通知3名被害國中女生指認，少女得知裸照被PO網，崩潰大哭；陪同的家長更痛罵林是「變態王八蛋！」

林坦承自己就是喜歡「蘿莉」，不愛成年人，但強調這些檔案是4年來自己網路誘騙，加上同好交換得來，詳細人數已忘記。

(中時電子報)