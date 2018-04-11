為消費者發聲遭厭？　消基會爆遭網路賣家攻擊

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消基會今（11）日舉行網購糾紛記者會，再次強調網購商品有7天鑑賞期不需負擔任何費用，消費者退貨運費也應由業者負擔。此外，消基會更爆料，官方臉書一直遭受部分人士攻擊，給予一顆星的低評價，希望網路賣家可以理性看待批評，保障消費者權益。

據經濟部統計，今年電子購物業（包含網路購物及拍賣、電視購物、廣播及郵購等）營業額達1695億元，創歷史新高，比105年的1567億元成長8.2%。但網路購物也衍生不少消費糾紛，消基會近半年已接獲352件網購申訴案，數量驚人。

消基會於3月初起隨機挑選臉書粉絲人數破9萬人的網購服飾商家共15間，檢視網站上揭露的退換貨規則，並以一般消費者的身份針詢問業者，查看業者規定是否符合《消費者保護法》及《零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項》。

結果發現，在網頁上揭示有提供7天猶豫期之規定；而在7天猶豫期內是否可接

受退貨方面，商家「Mimico」揭示只接受換貨不接受退貨，如消費者因尺寸不合等原因要求換貨，還需負擔來回運費160元，「Chuu」則揭示若商品是因個人因素如尺寸不合等理由需要退貨，需由消費者自行負擔寄回運費，皆違反《消保法》。

消基會提及，在14家願意接受退貨的業者中，有12家在網頁上揭示「如退貨後造成原訂單商品金額未達免運費標準，將於退貨退款時扣除原訂單之物流費」，意指業者雖不收取退貨單趟運費，但需補收原訂單寄出運費，雖合法但並不合理。

此次消基會調查15家業者中，更有12家業者另標明「每張訂單僅提供1次免費退貨服務，若於7日內需加退商品，請自行負擔運費」，消基會指出，猜測業者可能是擔心消費者反覆退貨才有此規定，但仍是違規行為。

此外，消基會副秘書長徐則鈺說，消基會的臉書一直受到部分人士攻擊，猜測攻擊者應該是網路賣家，消基會一直站在保護費者的立場，希望賣家應該理性看待任何批評，「不需要一直在臉書上給一顆星的評價」。

(中時)

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