停機車也會濺血？網怒：這種排氣管根本人間凶器

2018年04月11日 11:16 中時電子報 林郁庭

機車排氣管少了防燙蓋 最高可開罰1800元（影/中視新聞）

上圖：有網友在爆怨公社上抱怨，停車時最怕遇到故意把排氣管防燙板拔掉的機車。下圖:機車排氣管的外蓋破損或是搖搖晃晃快掉了，也不能置之不理。（上圖/翻攝自爆怨公社、下圖/中視新聞YouTube）

機車族可能都有類似經驗，每次找車位停車擠進擁擠車位時，不小心被旁邊機車排氣管燙傷，尤其是碰到那種外面防燙蓋已脫落的排氣管，燙傷處重則可能到三度灼傷，輕忽拖延就診甚至會造成傷口組織壞死。

有網友在爆怨公社上抱怨，停車時最怕遇到故意把排氣管防燙板拔掉的機車，因為一不小心就會因此被燙傷而要跑醫院了！照片一出，引起許多怨念很深的網友跳出來撻伐，「很多人被撞掉防燙板都不修的啊」、「順便去環保局檢舉他的排氣管改管」、「這個可以檢舉喔，強制排氣管就是要有保護蓋」、「我被燙過，整層皮黑掉，水泡痛了近一個月」，但也有人誠心建議，「就算有防燙板，一樣會燙傷。以後停車還是小心一點為妙」

對此，《中視新聞》報導，機車行老闆強調，排氣管處於高溫狀態之下，溫度高達80度甚至以上，但是有防燙蓋的話，就比較可以避免讓行人燙到。交通大隊執法組組長顏三隆表示，不少民眾的機車排氣管，外蓋破損或是掉了也不管，如不予修復遭人舉發，將對車主處以新台幣9百元以上，1千8百元以下罰鍰。

(中時電子報)