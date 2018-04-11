流感疫苗拍板定案 今年維持三價不變

2018年04月11日 11:34 中時 陳志祥

衛福部長陳時中自己打臉自己，同時也不甩立委要求重新開會評估，因為喧騰一時的流感疫苗選擇三價或是四價？近日陳時中已經自己簽核今年10月施打流感疫苗為三價，國人還是處於猜測病毒株的風險中。

陳時中曾在今年1月表示，今年10月起流感疫苗將以預防4種病毒的四價疫苗，取代只能預防3種流感病毒的三價疫苗，然而今年3月疾管署召開專家會議推翻陳時中的說法，建議今年的公費流感疫苗仍維持三價疫苗。

疫苗政策大轉彎，而且是陳時中自己打自己的臉，因而遭到外界質疑有「政治力介入」，雖然陳時中表示，自己個人傾向施打四價，但要尊重專家意見，不過，專家會議的決議是施政參考，一切都尚未定案。

陳時中的「搖擺」又發生在最後疫苗的決策上，疾管署表示，呈送衛福部的今年度公費流感疫苗議案，近日已經拍板定案，部長仍然依照專家的決議，仍然維持600萬劑三價疫苗。

也就是衛福部沒有重新開會評估改打四價疫苗的可能性，也沒有把議案送往行政院，案件停留在衛福部，由部長陳時中親自簽核定案，等於陳時中打臉自己，乖乖聽專家的話。

疾管署署長周志浩緩頰表示，至於四價流感疫苗是否會提前施打？專家會議的疫苗施打決定是滾動式的檢討，委員會收集料在定期開會時討論，所以疫苗排序上不會是放遠固定，

可是在三價與四價之爭時，台大麻醉科教授王明鉅在臉書表示，這一次，他不準備聽專家的話！明明就有更完整防護流感的方式下，不用再擔心疫苗會不會猜錯，為了自己的健康、免於擔心的無憂，即便是用自費打四價疫苗也值得。

(中時)