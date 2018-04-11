柯文哲回台灣價值「勤政清廉愛鄉土」 呂秀蓮：吃民進黨豆腐

2018年04月11日 12:09 中時 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

針對蔡英文總統表示民進黨在台北市長這一局若沒處理好可能會分裂，表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮剛剛表示，這句話是重中之重，因為，台北市長選舉除牽涉基層、派系、中央政策配合度，更攸關國家主體意識，因此，蔡英文或許可以問柯文哲，作為首都市長，「你到底認為台灣是主權獨立國家，還是台灣是中國的一部分？」

台北市長柯文哲對兩岸關係抱持「兩岸一家親」的立場，始終引發民進黨方面質疑，造成柯與民進黨的整合問題不斷。

昨日，柯文哲在議會被問到他的台灣價值為何時，又說是「勤政清廉愛鄉土」。對此，呂秀蓮剛剛召開記者會表示，勤政清廉愛鄉土是民進黨的主張，這顯然是在吃民進黨的豆腐；問題是，柯文哲對台灣的定位到底是什麼？為何始終不願收回兩岸一家親？她說，柯文哲應該是還在衡量背後的靠山是什麼，所以這樣回答是經過精心思考。

呂秀蓮說，蔡英文日前接受媒體專訪時說，台北市長選舉提名或不提名，溝通整合的過程非常複雜且多層次，民進黨這一局沒處理好很可能在台北市會分裂；她認為，這句話是重中之重，因為北市長選舉有四個層次的問題，分別是基層、黨內派系、中央政府政策柯文哲是否會配合執行，及北市長選舉也牽涉到國家層次，也就是國家主體意識。

呂秀蓮說，目前外界仍聚焦蔡英文再度給柯文哲出考題，要柯把台灣價值說清楚，當然有些人會期待柯文哲能接球，有個樓梯下，但柯文哲卻說講出去的話不能收回，「這就是柯文哲」。

呂秀蓮強調，既然台北市長選舉除了基層、派系、中央政策配合度，還牽涉國家主體意識問題，所以，蔡總統或許可以更加明確地問柯文哲，作為首都市長，「你到底認為台灣是主權獨立國家，還是台灣是中國的一部分？」台灣主體意識必須向選民做交代。

(中時)